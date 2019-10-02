Україна пішла за сценарієм Росії заради нормандської зустрічі, – Золкіна про формулу Штайнмаєра

Формулу Штайнмаєра підписали тільки для того, щоб відбулася нормандська зустріч. Україна пішла власне за російським сценарієм підготовки.

Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловила політологиня і аналітикиня Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

Важливо! Формула Штайнмаєра: що саме підписав Кучма – документ

За її словами, Росія висунула дві умови – і Україна їх виконала.

"Погодилася і на розведення в Золотому і Петрівському, і погодилася на формулу Штайнмаєра", – зазначила Золкіна.

За її словами, головни ризик у тому, що Зеленський хоче швидкого результату, але гарантій його безпечності поки що немає.

Основний ризик полягає в тому, що він хоче швидко показати результат з досягненням миру, але ця швидкість може обернутися і проти нього самого, якщо він не вистоїть проти Путіна на перемовинах. І проти України – якщо ми не отримаємо жодних гарантій безпеки, але при цьому нас затягнуть в болото розмов про вибори,

– наголосила політологиня.

Читайте також: Не відстоявши демілітаризацію, буде гірше Придністров'я, – політолог про формулу Штайнмаєра

Що відомо про формулу Штайнмаєра?За словами Зеленського, формула передбачає те, що на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей – так званий Закон "Про особливий статус Донбасу".



Закон має запрацювати після місцевих виборів в ОРДЛО, а також після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори пройшли за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами.



Дл ятого, щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська мають бути виведені. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.