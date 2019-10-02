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      Україна пішла за сценарієм Росії заради нормандської зустрічі, – Золкіна про формулу Штайнмаєра

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      Марія Золкіна
      Марія Золкіна / UATV

      Формулу Штайнмаєра підписали тільки для того, щоб відбулася нормандська зустріч. Україна пішла власне за російським сценарієм підготовки.

      Таку думку в прямому ефірі 24 каналу висловила політологиня і аналітикиня Фонду Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва Марія Золкіна.

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      За її словами, Росія висунула дві умови – і Україна їх виконала.

      "Погодилася і на розведення в Золотому і Петрівському, і погодилася на формулу Штайнмаєра", – зазначила Золкіна.

      За її словами, головни ризик у тому, що Зеленський хоче швидкого результату, але гарантій його безпечності поки що немає.

      Основний ризик полягає в тому, що він хоче швидко показати результат з досягненням миру, але ця швидкість може обернутися і проти нього самого, якщо він не вистоїть проти Путіна на перемовинах. І проти України – якщо ми не отримаємо жодних гарантій безпеки, але при цьому нас затягнуть в болото розмов про вибори,
      – наголосила політологиня.

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      Що відомо про формулу Штайнмаєра?За словами Зеленського, формула передбачає те, що на постійній основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей – так званий Закон "Про особливий статус Донбасу".

      Закон має запрацювати після місцевих виборів в ОРДЛО, а також після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори пройшли за стандартами ОБСЄ та міжнародними стандартами.

      Дл ятого, щоб на території ОРДЛО відбулися вибори, всі російські війська мають бути виведені. А захоплена ділянка українсько-російського кордону має бути передана під контроль України. В іншому разі виборів в ОРДЛО не буде.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Формула Штайнмаєра Війна на Донбасі Нормандський формат Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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