У виданні заявили, що Київ може вивести з ладу ці літаки за допомогою американських ракет ATACMS. Втім, для цього потрібен дозвіл Вашингтона.

Дивіться також За пів року ЗСУ уразили понад 30 ворожих літаків: чи здатна Росія їх відновити

Що відомо про ворожі Су-34 поблизу кордону із Україною

На авіабазі Мальшево під Воронежем стоять десятки російських літаків Су-34, розташованих менш ніж за 200 кілометрів від території України. У виданні зазначають, що ці літаки щодня здійснюють вильоти, скидаючи потужні плануючі бомби на українських військових і цивільних осіб.

Українська аналітична група Frontelligence Insight пояснює, що реактивному літаку Су-34 потрібно лише кілька хвилин, щоб досягти місця запуску поблизу кордону, а потім повернутися на базу.

Велика кількість літаків дозволяє Росії одночасно розгортати кілька бомб, що дає можливість вражати кілька цілей на території України.

За даними видання, на авіабазі Мальшево розташовані десятки Су-34, які, можливо, складають близько половини російського активного парку надзвукових двомоторних винищувачів-бомбардувальників.

Ці літаки паркуються просто неба на асфальті нещодавно відремонтованої бази. Вони перебувають у радіусі дії українських ракет ATACMS американського виробництва.

Чи може Україна знищити літаки росіян

Україна потенційно може вивести з ладу весь оперативний флот, який там дислокується, якщо їй буде дозволено завдати такого удару,

– вважають у Frontelligence Insight.

Однак адміністрація Байдена наразі не дала такого дозволу, і російські Су-34 з Мальшево практично безкарно продовжують свої атаки.

У виданні зазначають, що українські війська мають інші способи боротьби з літаками, що скидають керовані авіабомби, однак поки що не застосовують їх проти літаків з Мальшево.

Одним з таких способів є збиття російських літаків у повітрі до того, як вони скинуть бомби. Проте українські Повітряні сили не мають достатньої кількості американських батарей ППО Patriot для захисту великих міст та перехоплення російських бомбардувальників.

Згідно з інформацією видання, Україна має лише п'ять батарей Patriot, одна з яких захищає Київ, а інші — Одесу та Харків. Дві додаткові батареї, обіцяні Німеччиною та США, могли б захистити Дніпро та Кривий Ріг.

Однак розміщення Patriot поблизу кордону з Росією становить значні ризики через велику кількість безпілотників.

Також, для українських ВПС було б небезпечно використовувати проти російських бомбардувальників F-16, які Україна має отримати від європейських союзників.

Аналітик Джастін Бронк пояснює, що регулярно перехоплювати російські бомбардувальники буде дуже складно через російську ППО.

Перебуваючи поблизу лінії фронту, українським пілотам доведеться літати на них на дуже низькій висоті, щоб не бути виявленими та збитими. На таких низьких висотах ракети (F-16 – 24 Канал) стартують у щільному повітрі з великим аеродинамічним опором і повинні підніматися проти сили тяжіння, щоб досягти висоти, де знаходяться їхні цілі,

– написав аналітик.

Варто зазначити, що Україна могла б атакувати авіабазу Мальшево дронами великої дальності, але щільна протиповітряна оборона росіян ускладнює таку операцію.

Видання припускає, що найкращою зброєю для удару по Мальшево є ракети ATACMS, але Україна потребує дозволу США на їх використання.