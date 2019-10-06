Шанси зростають, – у Путіна заговорили про поступ після формули Штайнмаєра

У Росії вважають, що шанси на проведення зустрічі лідерів "нормандської четвірки" зростають. Там наголошують, що у цьому допомогла формула Штайнмайєра.

Саміт може відбутись вже невдовзі, про це повідомив помічник президента РФ з міжнародних справ Юрій Ушаков, пише ТАСС.

Важливо: "Ні капітуляції": у містах України відбуваються віча проти формули Штайнмаєра – фото, відео

Однак від озвучення будь-яких уточнень там ухиляються.

Шанс на проведення у відносно недалекому майбутньому саміту в нормандському форматі, звичайно, збільшується,

– сказав він.

Водночас у Росії не втомлюються називати чергові вимоги. Так, представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич у Росії вважає, що перспектива саміту у нормандському форматі проясниться після підтвердження СММ ОБСЄ розведення сил в Петровському і Золотому.

1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції. Попередньо, розведення сил в Петрівському і Золотому має статися 7 жовтня.

Формула Штайнмаєра: що треба знати

Україна на неї погодилась. Представник України в ТКГ передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра . Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату. Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.

починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори. Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ т а міжнародними стандартами демократичних виборів.

а міжнародними стандартами демократичних виборів. В Україні погодження формули сприйняли різко. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.

проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України. Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція . Він пояснив українцям , що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська".

. Він пояснив українцям , що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська". Глава держави також зазначив, що тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.

Зазначимо, точної дати саміту у нормандському форматі немає. Попередньо він мав відбутись у вересні, але тоді усе зірвала російська сторона.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу