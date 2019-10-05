У Росії назвали ще одну умову для проведення саміту "нормандської четвірки"

У Росії вважають, що перспектива саміту у нормандському форматі проясниться після підтвердження СММ ОБСЄ розведення сил в Петровському і Золотому.

Там бачать "деякі зрушення" у процесі врегулювання ситуації на Донбасі, про це сказав представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич, пише пресслужба російського МЗС.

Думка: У формулі Штайнмаєра є важливий ключовий момент, – дипломат

Він заявив, що тепер "м’яч" на боці Києва, оскільки Україна "має здійснити імплементацію" формули Штайнмаєра в законодавство.

Разом з тим важливо розуміти, що узгодженням її (формули – 24 канал) тексту у контактній групі (ТГК – 24 канал) не вичерпуються всі необхідні поправки, пов'язані з наданням Донбасу особливого статусу на постійній основі,

– стверджує він.

Він додав, що перспектива проведення саміту нормандської четвірки "стане зрозумілою після підтвердження СММ розведення сил і засобів в Петровському і Золотому".

"Виконання цих доручень (розведення та підписання формули Штайнмаєра – 24 канал) якраз і відкриває шлях для нового саміту "нормандської четвірки". В іншому випадку зустріч заради зустрічі навряд чи буде затребувана", – сказав Лукашевич.

Російський дипломат також заявив, що "в нинішніх умовах не може бути ніякого "плану Б".

Глава МЗС України Вадим Пристайко зазначив, що представники ОБСЄ можуть не визнати вибори на окупованих територіях Донбасу. За його словами, на цей випадок Київ має "план Б", що спрямований на досягнення миру в регіоні.

Що відомо про розведення сил на Донбасі?

1 жовтня на зустрічі Тристоронньої контактної групи в Мінську сторони домовились про початок розведення військ у селі Петрівське Донецької області та в місті Золотому Луганської області. Це розведення – одна з умов Росії для зустрічі в нормандському форматі лідерів України, Німеччини і Франції. Попередньо, розведення сил в Петрівському і Золотому має статися 7 жовтня.



Карта окупованих територій/ Інфографіка 24 каналу

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Формула Штайнмаєра: що треба знати

Україна на неї погодилась. Представник України в ТКГ передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра . Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату.

. Їх раніше узгодили радники глав держав нормандського формату. Відповідно до формули, тимчасовий закон про особливий статус Донбасу починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори.

починає діяти після того, як в ОРДЛО відбудуться місцеві вибори. Ці вибори повинні відбутись згідно з Конституцією та законодавством України. Ключове значення тут має і публікація звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися за стандартами ОБСЄ т а міжнародними стандартами демократичних виборів.

а міжнародними стандартами демократичних виборів. В Україні погодження формули сприйняли різко. У найбільших містах вже відбулися низка акцій протесту проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України.

проти імплементації в Україні формули Штайнмаєра. Учасники акції закликають протистояти капітуляції та не здавати національних інтересів України. Президент Володимир Зеленський наголошує – це не капітуляція . Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська".

. Він пояснив українцям, що ніяких виборів на Донбасі не може бути, якщо "там будуть будь-які війська". Глава держави також зазначив, що тепер зникли останні перепони до проведення саміту в нормандському форматі.

Зазначимо, точної дати саміту у нормандському форматі немає. Попередньо він мав відбутись у вересні, але тоді усе зірвала російська сторона.