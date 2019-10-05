У формулі Штайнмаєра є важливий ключовий момент, – дипломат

Зустріч у нормандському форматі і погодження формули Штайнмаєра тактично – перемога. Хоча поки не розв’язує головні суперечності щодо збройного конфлікту на Донбасі.

Таку думку 24 каналу висловив дипломат, експерт "Майдану Закордонних Справ" Олександр Хара.

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За його словами, по-перше, президент Зеленський прийшов до влади з мандатом миру. По-друге, на Заході намагаються використати зміну влади в Україні, щоб примиритися з Росією. І зараз, наголошує Хара, ми робимо гарний крок відносно погодження формули Штайнмаєра. Там немає небезпеки для України і "зради".

У тексті формули Штайнмаєра чітко вказано, що місцеві вибори в ОРДЛО повинні пройти за українським законодавством. Це ключовий момент, який не передбачає виборів під дулами російських автоматів. Якщо ця умова не буде виконана, то винними будуть росіяни,

– зазначає Олександр Хара.

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Тепер, зауважує він, Росія повинна щось робити. Але ми знаємо, що Путін нічого не робитиме. Відповідно, якщо на окупованих територіях не буде українських правоохоронців, отже, немає належних умов для проведення виборів. Експерт додає: формула Штайнмаєра – не нова угода, а продовження мінських угод, які багато кому в Україні не подобаються. Але не Зеленський п’ять років повторював мантру про безальтернативність мінських угод, а Порошенко.

Що передбачає формула Штайнмаєра? 1 жовтня українська сторона підписала у Мінську формулу Штайнмаєра щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Насправді представник України в ТКГ Леонід Кучма передав представнику ОБСЄ Мартіну Сайдіку лист, у якому держава погоджується із формулюваннями формули Штайнмаєра, яку раніше узгодили радники глав держав нормандського формату. Згідно з формулою на постійні основі почне діяти тимчасовий закон про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей. Мовиться про закон Про особливий статус Донбасу.



Це відбудеться, якщо в ОРДЛО пройдуть вибори за українським законодавством, а також після публікації звіту ОБСЄ, де зазначатиметься: вибори відбулись у відповідності до стандартів ОБСЄ та міжнародних стандартів демократичних виборів.



Президент України наголосив, що вибори відбудуться лише за умови, що з окупованих територій Донбасу будуть виведені російські війська, а захоплена частина українсько-російського кордону буде передана під контроль України.

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