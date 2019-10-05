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      В формуле Штайнмайера есть важный ключевой момент, – дипломат

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      Зеленский отметил, что выборы в ОРДЛО пройдут только по украинским законам
      Зеленский отметил, что выборы в ОРДЛО пройдут только по украинским законам / Официальный сайт Президента Украины

      Встреча в нормандском формате и согласование формулы Штайнмайера тактически – победа. Хотя пока не решает главные противоречия относительно вооруженного конфликта на Донбассе.

      Такое мнение 24 каналу высказал дипломат, эксперт "Майдана иностранных дел" Александр Хара.

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      По его словам, во-первых, президент Зеленский пришел к власти с мандатом мира. Во-вторых, на Западе пытаются использовать смену власти в Украине, чтобы примириться с Россией. И сейчас, отмечает Хара, мы делаем хороший шаг относительно согласования формулы Штайнмайера. Там нет опасности для Украины и "измены".

      В тексте формулы Штайнмайера четко указано, что местные выборы в ОРДЛО должны пройти по украинскому законодательству. Это ключевой момент, который не предусматривает выборов под дулами российских автоматов. Если это условие не будет выполнено, то виновными будут россияне,
      отмечает Александр Хара.

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      Теперь, отмечает он, Россия обязана что-то делать. Но мы знаем, что Путин ничего делать не будет. Соответственно, если на оккупированных территориях не будет украинских правоохранителей, следовательно, нет условий для проведения выборов. Эксперт добавляет: формула Штайнмайера – не новое соглашение, а продолжение минских соглашений, которые многим в Украине не нравятся. Но не Зеленский пять лет повторял мантру о безальтернативности минских соглашений, а Порошенко.

      Что предусматривает формула Штайнмайера?1 октября украинская сторона подписала в Минске формулу Штайнмайера по урегулированию конфликта на Донбассе. На самом деле представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера, которую ранее согласовали советники глав государств нормандского формата. Согласно формуле на постоянной основе начнет действовать временный закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Говорится о законе Об особом статусе Донбасса.

      Это произойдет, если в ОРДЛО пройдут выборы по украинскому законодательству, а также после публикации отчета ОБСЕ, где будет указано: выборы состоялись в соответствии со стандартами ОБСЕ и международных стандартов демократических выборов.

      Президент Украины подчеркнул, что выборы состоятся только при условии, что с оккупированных территорий Донбасса будут выведены российские войска, а захваченная часть российско-украинской границы будет передана под контроль Украины.

      Зеленский развенчал мифы о формуле Штайнмайера: видео

       

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      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Владимир Зеленский Формула Штайнмайера Минские договоренности
      Источник: 24 канал
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