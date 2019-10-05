В России назвали еще одно условие для проведения саммита "нормандской четверки"

В России считают, что перспектива саммита в нормандском формате прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом.

Там видят "некоторые сдвиги" в процессе урегулирования ситуации на Донбассе, об этом сказал представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич, пишет пресс-служба российского МИД.

Мнение: В формуле Штайнмайера есть важный ключевой момент, – дипломат

Он заявил, что теперь "мяч" на стороне Киева, поскольку Украина "должна осуществить имплементацию" формулы Штайнмайера в законодательство.

Вместе с тем важно понимать, что согласованием ее (формулы – 24 канал) текста в контактной группе (ТГК – 24 канал) не исчерпываются все необходимые поправки, связанные с предоставлением Донбассу особого статуса на постоянной основе,

– утверждает он.

Он добавил, что перспектива проведения саммита нормандской четверки "станет понятной после подтверждения СММ разведение сил и средств в Петровском и Золотом".

"Выполнение этих поручений (разведение и подписание формулы Штайнмайера – 24 канал) как раз и открывает путь для нового саммита "нормандской четверки". В противном случае встреча ради встречи вряд ли будет востребована", – сказал Лукашевич.

Российский дипломат также заявил, что "в нынешних условиях не может быть никакого "плана Б".

Глава МИД Украины Вадим Пристайко отметил, что представители ОБСЕ могут не признать выборы на оккупированных территориях Донбасса. По его словам, на этот случай Киев имеет "план Б", направленный на достижение мира в регионе.

Что известно о разведении сил на Донбассе?

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Этот развод – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции. Предварительно, разведение сил в Петровском и Золотом должно произойти 7 октября.



Карта оккупированных территорий/ Инфографика 24 канала

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Формула Штайнмайера: что надо знать

Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Ранее ее согласовали советники глав государств нормандского формата.

Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.

начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы. Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли согласно стандартам ОБСЕ и международным стандартам демократических выборов.

и международным стандартам демократических выборов. В Украине согласование формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялся ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины.

против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальные интересы Украины. Президент Владимир Зеленский отмечает – это не капитуляция . Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска".

. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут любые войска". Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

Отметим, точной даты саммита в нормандском формате нет. Предварительно он должен был состояться в сентябре, но тогда все сорвала российская сторона.