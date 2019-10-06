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      Шансы возрастают, – у Путина заговорили о прогрессе после формулы Штайнмайера

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      Шансы возрастают, – у Путина заговорили о прогрессе после формулы Штайнмайера
      / ТАСС

      В России считают, что шансы на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" растут. Там отмечают, что в этом помогла формула Штайнмайера.

      Саммит может состояться уже вскоре, об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

      Важно: "Нет капитуляции": в городах Украины проходят вече против формулы Штайнмайера – фото, видео

      Однако от озвучки каких-либо уточнений там уклоняются.

      Шанс на проведение в относительно недалеком будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличивается,
      – сказал он.

      В то же время в России не устают называть очередные требования. Да, представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в России считает, что перспектива саммита в нормандском формате прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом.

      1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведения – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции. Предварительно, разведение сил в Петровском и Золотом должно произойти 7 октября.

      Формула Штайнмайера: что нужно знать

      • Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Их раньше согласовали советники глав государств нормандского формата.
      • Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.
      • Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов.
      • В Украине согласования формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялись ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальных интересов Украины.
      • Президент Владимир Зеленский отмечает – это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут какие-либо войска".
      • Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

      Отметим, точной даты саммита в нормандском формате нет. Предварительно он должен был состояться в сентябре, но тогда все сорвала российская сторона.

      окуповані райони донбасу
      Карта оккупированных территорий / Инфографика 24 канала

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      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Украина – Россия Новости России Новости политики Формула Штайнмайера
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