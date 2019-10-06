Шансы возрастают, – у Путина заговорили о прогрессе после формулы Штайнмайера

В России считают, что шансы на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" растут. Там отмечают, что в этом помогла формула Штайнмайера.

Саммит может состояться уже вскоре, об этом сообщил помощник президента РФ по международным делам Юрий Ушаков, пишет ТАСС.

Важно: "Нет капитуляции": в городах Украины проходят вече против формулы Штайнмайера – фото, видео

Однако от озвучки каких-либо уточнений там уклоняются.

Шанс на проведение в относительно недалеком будущем саммита в нормандском формате, конечно, увеличивается,

– сказал он.

В то же время в России не устают называть очередные требования. Да, представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич в России считает, что перспектива саммита в нормандском формате прояснится после подтверждения СММ ОБСЕ разведения сил в Петровском и Золотом.

1 октября на встрече Трехсторонней контактной группы в Минске стороны договорились о начале разведения войск в селе Петровское Донецкой области и в городе Золотом Луганской области. Это разведения – одно из условий России для встречи в нормандском формате лидеров Украины, Германии и Франции. Предварительно, разведение сил в Петровском и Золотом должно произойти 7 октября.

Формула Штайнмайера: что нужно знать

Украина на нее согласилась. Представитель Украины в ТКГ передал представителю ОБСЕ Мартину Сайдику письмо, в котором государство соглашается с формулировками формулы Штайнмайера. Их раньше согласовали советники глав государств нормандского формата.

Согласно формуле, временный закон об особом статусе Донбасса начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы.

начинает действовать после того, как в ОРДЛО состоятся местные выборы. Эти выборы должны состояться согласно Конституции и законодательству Украины. Ключевое значение здесь имеет и публикация отчета ОБСЕ о том, что выборы прошли по стандартам ОБСЕ и международными стандартами демократических выборов.

и международными стандартами демократических выборов. В Украине согласования формулы восприняли резко. В крупнейших городах уже состоялись ряд акций протеста против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальных интересов Украины.

против имплементации в Украине формулы Штайнмайера. Участники акции призывают противостоять капитуляции и не сдавать национальных интересов Украины. Президент Владимир Зеленский отмечает – это не капитуляция. Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут какие-либо войска".

Он объяснил украинцам, что никаких выборов на Донбассе не может быть, если "там будут какие-либо войска". Глава государства также отметил, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате.

Отметим, точной даты саммита в нормандском формате нет. Предварительно он должен был состояться в сентябре, но тогда все сорвала российская сторона.



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