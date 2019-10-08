Путин не заинтересован в проведении встречи в нормандском формате, – Пристайко

По мнению министра иностранных дел Вадима Пристайко, Россия пока не заинтересована во встрече лидеров четырех стран в нормандском формате, и ищет основания для того, чтобы не проводить ее.

Об этом Пристайко рассказал в эфире "Свободы слова" на телеканале ICTV.

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Сейчас я не вижу заинтересованности России во встрече. Она откладывается все дальше и дальше. Сначала нам рассказывали о технических сложностях прибытия Путина, хотя дата была согласована. Сейчас именно из-за России нет возможности организовать встречу в этом формате,

– рассказал Пристайко.

Министр также отметил, что Путина устраивает ситуация в Донбассе и он хотел бы, чтобы она продолжалась. Зато Франция и Германия беспокоятся только о том, чтобы как можно быстрее восстановить возможность вести бизнес, как это было раньше.

Пристайко отметил, что в случае проведения встречи, украинская сторона надеется услышать, что война все же закончилась, что Россия готова вывести свои войска и освободить территорию от наемников, и Украина может проводить выборы и восстанавливать суверенитет и территориальную целостность.

Стоит отметить, ранее президент отмечал, что теперь исчезли последние препятствия к проведению саммита в нормандском формате. Именно такой была формула Штайнмайера, согласованная Украины на заседании ТГК.

Позиция России

РФ считает, что шансы на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" растут

и этому помогла формула Штайнмайера. В то же время там отмечают, что перспектива проведения саммита нормандской четверки "станет ясна только после разведения сил в Петровском и Золотом" и подтверждение специальной мониторинговой миссией ОБСЕ.

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Провал разведения войск

Фактически процесс разведения должен был начаться 7 октября. Дата была выбрана во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Однако все сорвалось из-за боевиков, в очередной раз нарушая режим тишины, обстреляли украинские позиции.

Пристайко отметил, что Украина будет ждать семидневного периода без нарушений режима тишины. По словам министра, это "покажет серьезные намерения сторон и готовность к дальнейшим переговорам по разведению войск".

Процесс разведения войск будет происходить последовательно – в два этапа: