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      Пристайко: Разведение сил на Донбассе переносится

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      Пристайко: Разведение сил на Донбассе переносится

      Разведение сил и средств на заранее определенных участках в Золотом и Петровском не началось 7 октября, поскольку боевики обстреляли эти населенные пункты.

      Разведение должно начаться 7 октября – дату выбрали во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сказал глава МИД украины Вадим Пристайко, пишет "Интерфакс".

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      Теги: Новости Украины Новости политики
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