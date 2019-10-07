Пристайко: Разведение сил на Донбассе переносится
Разведение сил и средств на заранее определенных участках в Золотом и Петровском не началось 7 октября, поскольку боевики обстреляли эти населенные пункты.
Разведение должно начаться 7 октября – дату выбрали во время заседания Трехсторонней контактной группы в Минске. Об этом сказал глава МИД украины Вадим Пристайко, пишет "Интерфакс".
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