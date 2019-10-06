Всі російські ув’язнені говорили, що заздрять Україні, – Карпюк про нову владу

Українські політв'язні та моряки повернулися додому в час президентства Володимира Зеленського. Вони наголошують, що в країні дуже багато змінилося, перш за все – люди.

Микола Карпюк у ексклюзивному інтерв'ю у відеоблозі "Хроніки неоголошеної війни " на 24 каналі розповів, що українці стали вільними людьми вільної країни.

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"Я був приємно вражений тим, що коли почалася виборча президентська кампанія, яка потім перейшла в парламентську, і коли до влади прийшла молодь, то у російський тюрмі всі ув’язнені мені говорили, що заздрять Україні", – заявив звільнений політв'язень.

Мені говорили, що "у вас в Україні дійсно демократія, у вас відбуваються вибори, у вас є вибір. А в нас його немає". Вони самі про себе говорять, що "вся Росія – це тюрма" або "вся Росія – це зона",

– згадує Карпюк.

Він зазначив, що співробітники "ФСІНу" (федеральної служби виконування наказів) говорили, що "я ж, як і ти, сиджу у в’язниці, тільки я добровільно, на відміну від тебе".

"Я після цих подій – коли побачив Росію зсередини, де звичайні офіцери мріють виїхати звідти – не бажаю Україні такої долі. Я у в’язниці молився, щоб Україна вистояла. Ми навіть в процесі теперішніх змін в українській владі крокуємо нога в нову з Європою. Я зрозумів, що ми пішли далеко вперед від Росії", – підсумував Карпюк.

Дивіться повне інтерв'ю з Миколою Карпюком на 24 каналі:

Що відомо про звільнення бранців Кремля? 7 вересня відбувся обмін полоненими за схемою "35 на 35". Окрім 24 українських моряків, додому повернулися ще 11 політв'язнів. Їм була надана необхідна медична допомога. Ба більше, усім українським морякам, яких звільнили з російського полону, вже купили квартири. Інші 11 учасників обміну отримають нові помешкання протягом найближчих тижнів.