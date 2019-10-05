На п’яту ніч тортур розповіли про план викрадення мого сина, – Карпюк дав відверте інтерв'ю

Понад п’ять років полону в російських буцегарнях. Тортури та знущання, сфабриковані звинувачення та надлюдський вирок у 22 з половиною роки ув'язнення – все це пережив український політв'язень Микола Карпюк. Та майже місяць він удома, в Україні. Звільнений політв'язень у ексклюзивному інтерв'ю розовів про тортури та ставлення російських ув'язнених.

"На п’яту ніч тортур розповіли про план викрадення мого сина"

З усіх українських полонених ви зазнали чи не найбільше тортур. Як це було і коли почалося?

– Тортури застосовувалися виключно для того, аби заставити мене взяти на себе підписати всі звинувачення, начебто, я приймав участь у чеченській війні.

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– Тортури проводилися впродовж чотирьох ночей – підключали електричний струм. Вже на п’яту ніч мене вивезли і сказали, що тортур більш не застосовуватимуть, але зробили план викрадення мого сина. Йому тоді ще не було 9 років. Мені розказали цей план, як його викрадатимуть. Я відповів, щоб вони не чіпали моєї сім’ї і підписував все, що було необхідно.



Микола Карпюк з дружиною та сином

Вас катували кожної ночі?

– Кожного дня, як тільки починало сутеніти, мене вивозили з в’язниці в якесь інше приміщення. Мені зав’язували очі поліетиленом, перемотували скотчем. Мене заводили в якусь кімнату, зв’язували, причіпляли клеми до різних частин тіла і так пропускали струм.

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– Мені важко сказати, скільки точно тривало катування. Я там знаходився десять місяців, і коли вже наді мною припинилися тортури, я чув, що вони вивозили інших. І коли чув, як перемотували скотчем, вивозили ,а потім привозили, то я вже потім нарахував, що десь тривало годину-півтори.

"Ті, хто катував, не проявляли жодних емоцій"

Розкажіть трохи більше про тих, хто допитував вас.

– Я не знаю, бо я їх не бачив, тільки чув голоси. Керівник цієї команди називався Максимом – він людина, яка намагалася взагалі не проявляти жодних емоцій. Взагалі група тих, хто займався тортурами, проходять певний підбір – вони не мати жалю та нейтрально ставилися до будь-яких проявів людських емоцій.

Ви стикалися з КДБ? Чим російські ФСБ відрізнялися?

– Стикався. У кінці 80-х років я розпочав політичну діяльність (тоді ще був Радянський Союз) і зі мною спілкувалися офіцери КДБ. Я вам кажу, що це були доволі серйозні люди, яких не можна не поважати. Так, це був ворог. Але ворог, якого ти поважаєш.



Микола Карпюк на засіданні суду

– А в російському полоні зі мною часто спілкувався один генерал-лейтенант ФСБ Роман Григорович. Він був людиною, яка повністю відповідала за мене і мою долю. Він керував всіма процесами за час мого перебування в РФ. Генерал достатньо ерудована людина, приблизно мій ровесник. З ним можна було поспілкуватися на різні теми.

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– Також був один негідник, який з цим генералом спілкувався на "ти". Я особисто його не сприймав, бо він вигадував брехню якусь, переконував всіх, що це правда. Так, один із них був настільки нахабний, що вивів мене з себе.

"Не спав 5 днів, давали психотропні засоби"

Ви витримали 5 днів тортур електричним струмом в усі органи і після цього вам не давали спати. Скільки не спали?

– П’ять діб. Коли я вже дав згоду (після того, як мені розповіли план викрадення мого сина) на підпис цих документів. Я не пам’ятаю, як я вийшов з приміщення, але знаю, що я впав в транс. Не пам’ятаю, як я з нього вийшов і прийшов до тями.

Як думаєте, вам давали якісь наркотики?

– Давали якісь психотропні засоби. В один момент я просто не помітив, як мені їх підсипали, і в мене була втрата пам’яті на цілу добу. Це було в середині квітня 2014 року. Я чув про ці психотропні засоби і згодом отримав підтвердження від Станіслава Клиха. Йому просто на його очах нахабно насипали в горілку і заливали в нього.

"Станіслава Клиха більше катували"

До речі, як справи в Станіслава Клиха? Знаю, що він теж пройшов якісь тортури і кажуть, що його справи не дуже добрі.

В Клиха була складніша ситуація. В нього тортури тривали набагато більше. Якщо мене після тортур привозили в клітку метр на метр, де не давали спати, то його заводили в камеру, прив’язували наручниками до бильця ліжка, ставили на коліна і так тримали цілу ніч без сну. Він показував, що в нього просто стесані коліна та бедра, руки до ліктя.



Станіслав Клих повернувся з полону

Як він почувається психологічно?

– Звичайно, що це наклало відбиток на його психічний стан. Я бачив його неадекватні дії. Під завершення нашого перебування в полоні такі дії з’являлися дуже активно. Я чув, що йому в Росії встановили певний діагноз, але я не знаю цього точно. Він зараз на лікуванні.

Як до вас відносилися інші зеки?

– З повагою. Я рідко спілкувався з ув’язненими. Це було пів року в СІЗО ФСБ у Владикавказі і трохи більше року в СІЗО в Грозному. Нас було по 2-4 чоловіка в камері і ці люди відповідно не дуже сприймали новини.

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– У в’язниці взагалі людину сприймають такою, якою вона є. Не за її національністю, політичними чи релігійними переконаннями, а за її суть. Якщо ти ведеш себе по-людськи, то і ставлення до тебе буде відповідне.

"Всі росіяни заздрять, бо в нас є вибір влади"

Коли ви повернулися до України, що вас найбільше вразило? Що змінилося?

– Змінилися всі українці, ми стали вільними людьми вільної країни. Це головне, що відбулося в Україні. Я був приємно вражений тим, що коли почалася виборча президентська кампанія, яка потім перейшла в парламентську, і коли до влади прийшла молодь, то у російський тюрмі всі ув’язнені мені говорили, що заздрять Україні.



До України прийшла нова влада

– Мені говорили, що "у вас в Україні дійсно демократія, у вас відбуваються вибори, у вас є вибір. А в нас його немає". Вони самі про себе говорять, що "вся Росія – це тюрма" або "вся Росія – це зона".

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– В мене немає претензій до співробітників "ФСІНу" – федеральної служби виконування наказів. Вони говорять, що "я ж, як і ти, сиджу у в’язниці, тільки я добровільно, на відміну від тебе".

– Я після цих подій – коли побачив Росію зсередини, де звичайні офіцери мріють виїхати звідти – не бажаю Україні такої долі. Я у в’язниці молився, щоб Україна вистояла. Ми навіть в процесі теперішніх змін в українській владі крокуємо нога в нову з Європою. Я зрозумів, що ми пішли далеко вперед від Росії.

Важливо! 7 вересня Росія та Україна провели обмін за схемою "35 на 35". До України повернулися 24 полонені моряки та 11 звільнених в'язнів. Зі свого боку, Україна видала Росії серед інших редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського та фігуранта у справі MH17 Володимира Цемаха.



В Україну повернулися бранці Кремля / Інфографіка 24 каналу



В Україну повернулися 24 військовополонені моряки / Інфографіка 24 каналу