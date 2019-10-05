На пятую ночь пыток рассказали о плане похищения моего сына, – Карпюк дал откровенное интервью

Более пяти лет плена в российских тюрьмах. Пытки и издевательства, сфабрикованные обвинения и нечеловеческий приговор в 22 с половиной года заключения – все это пережил украинский политзаключенный Николай Карпюк. И почти месяц он дома, в Украине. Освобожденный политзаключенный в эксклюзивном интервью рассказал о пытках и отношении российских заключенных.

"На пятую ночь пыток рассказали о плане похищения моего сына"

Из всех украинских пленных вы испытали больше всего пыток. Как это было и когда началось?

– Пытки применялись исключительно для того, чтобы заставить меня взять на себя и подписать все обвинения, якобы я принимал участие в чеченской войне.

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– Пытки проводились в течение четырех ночей – подключали электрический ток. Уже на пятую ночь меня вывезли и сказали, что пыток больше не будут применять, но сделали план похищения моего сына. Ему тогда еще не было 9 лет. Мне рассказали этот план, как его будут похищать. Я ответил, чтобы они не трогали мою семью и подписал все, что было необходимо.



Николай Карпюк с женой и сыном

Вас пытали каждую ночь?

– Каждый день, как только начинало темнеть, меня вывозили из тюрьмы в какое-то другое помещение. Мне завязывали глаза полиэтиленом, перематывали скотчем. Меня заводили в какую-то комнату, связывали, прицепляли клеммы к разным частям тела и так пропускали ток.

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– Мне трудно сказать, сколько точно длилось пытки. Я там находился десять месяцев, и когда уже надо мной прекратились пытки, я слышал, что они вывозили других. И когда слышал, как перематывали скотчем, вывозили ,а потом привозили, то я уже потом насчитал, что где-то длилось час-полтора.

"Те, кто пытал, не проявляли никаких эмоций"

Расскажите немного больше о тех, кто допрашивал вас.

– Я не знаю, ибо я их не видел, только слышал голоса. Руководитель этой команды назывался Максимом – он человек, который пытался вообще не проявлять никаких эмоций. Вообще группа тех, кто занимался пытками, проходят определенный подбор – у них не должно быть сострадания и они должны нейтрально относиться к любым проявлениям человеческих эмоций.

Вы сталкивались с КГБ? Чем российские ФСБ отличались?

– Сталкивался. В конце 80-х годов я начал политическую деятельность (тогда еще был Советский Союз) и со мной общались офицеры КГБ. Я вам говорю, что это будет довольно серьезные люди, которых нельзя не уважать. Да, это был враг. Но враг, которого ты уважаешь.

Николай Карпюк на заседании суда

– А в российском плену со мной часто общался один генерал-лейтенант ФСБ Роман Григорьевич. Он был человеком, который полностью отвечал за меня и мою судьбу. Он руководил всеми процессами за время моего пребывания в РФ. Генерал достаточно эрудированный человек, примерно мой ровесник. С ним можно было пообщаться на разные темы.

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– Также был один негодяй, который с этим генералом общался на "ты". Я лично его не воспринимал, потому что он придумывал какую-то ложь, убеждал всех, что это правда. Так, один из них был настолько наглый, что вывел меня из себя.

"Не спал 5 дней, давали психотропные средства"

Вы выдержали 5 дней пыток электрическим током во все органы и после этого вам не давали спать. Сколько не спали?

– Пять суток. Когда я уже дал согласие (после того, как мне рассказали план похищения моего сына) на подпись этих документов. Я не помню, как я вышел из помещения, но знаю, что я упал в транс. Не помню, как я из него вышел и пришел в себя.

Как думаете, вам давали какие-то наркотики?

– Давали какие-то психотропные средства. В один момент я просто не заметил, как мне их подсыпали, и у меня была потеря памяти на целые сутки. Это было в середине апреля 2014 года. Я слышал об этих психотропных средствах и впоследствии получил подтверждение от Станислава Клыха. Ему просто на его глазах нагло насыпали в водку и заливали в него.

"Станислава Клыха больше пытали"

Кстати, как дела у Станислава Клыха? Знаю, что он тоже прошел какие-то пытки и говорят, что его дела не очень хорошие.

– У Клыха была сложная ситуация. У него пытки продолжались гораздо больше. Если меня после пыток привозили в клетку метр на метр, где не давали спать, то его заводили в камеру, привязывали наручниками к спинке кровати, ставили на колени и так держали всю ночь без сна. Он показывал, что у него просто стесаны колени и бедра, руки до локтя.

Станислав Клых вернулся из плена

Как он чувствует себя психологически?

– Конечно, это наложило отпечаток на его психическое состояние. Я видел его неадекватные действия. Под завершение нашего пребывания в плену такие действия появлялись очень активно. Я слышал, что ему в России установили определенный диагноз, но я не знаю этого точно. Он сейчас на лечении.

Как к вам относились другие зеки?

– Уважительно. Я редко общался с заключенными. Это было пол года в СИЗО ФСБ во Владикавказе и чуть больше года в СИЗО в Грозном. Нас было по 2-4 человека в камере и эти люди соответственно не очень воспринимали новости.

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Не по его национальности, политическим или религиозным убеждениям, а за его суть. Если ты ведешь себя по-человечески, то и отношение к тебе будет соответствующее.

"Все россияне завидуют, потому что у нас есть выбор власти"

Когда вы вернулись в Украину, что вас больше всего поразило? Что изменилось?

– Изменились все украинцы, мы стали свободными людьми свободной страны. Это главное, что произошло в Украине. Я был приятно поражен тем, что когда началась избирательная президентская кампания, которая потом перешла в парламентскую, и когда к власти пришла молодежь, то в российский тюрьме все заключенные мне говорили, что завидуют Украине.



В Украину пришла новая власть

– Мне говорили, что "у вас в Украине действительно демократия, у вас происходят выборы, у вас есть выбор. А у нас его нет". Они сами о себе говорят, что "вся Россия – это тюрьма" или "вся Россия – это зона".

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– У меня нет претензий к сотрудникам "ФСИНа" – Федеральной службы исполнения приказов. Они говорят, что "я же, как и ты, сижу в тюрьме, только я добровольно, в отличие от тебя".

– Я после этих событий – когда увидел Россию изнутри, где обычные офицеры мечтают уехать оттуда – не желаю Украине такой судьбы. Я в тюрьме молился, чтобы Украина выстояла. Мы даже в процессе нынешних изменений в украинской власти шагаем нога в новую с Европой. Я понял, что мы ушли далеко вперед от России.

Важно! 7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 пленных моряка и 11 освобожденных узников. Со своей стороны, Украина выдала России среди других редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и фигуранта в деле MH17 Владимира Цемаха.



В Украину вернулись пленники Кремля / Инфографика 24 канала

В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала