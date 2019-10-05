17:09
5 окт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ЦИК ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Медведев хочет предать Путина? Оскар Джорджа Мартина
      Вєсті Кремля
      22:02, 4 октября
      Вести.UA: Дубинский удивил всех в Раде. Ляшко возвращается?
      Вєсті.UA
      20:19, 4 октября
      Обиженный на Зеленского чиновник слил компромат на друга Богдана: резонансное расследование
      ЦРУ
      16:42, 4 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Программы Хроники необъявленной войны
      АВАРИЯ САМОЛЕТА ПОД ЛЬВОВОМ СЕРГЕЙ ПАШИНСКИЙ ЦИК ДЕРЕВЯНЧЕНКО – ГОЛОВКИН

      На пятую ночь пыток рассказали о плане похищения моего сына, – Карпюк дал откровенное интервью

      Хроники необъявленной войны 14 Читати новину українською

      Более пяти лет плена в российских тюрьмах. Пытки и издевательства, сфабрикованные обвинения и нечеловеческий приговор в 22 с половиной года заключения – все это пережил украинский политзаключенный Николай Карпюк. И почти месяц он дома, в Украине. Освобожденный политзаключенный в эксклюзивном интервью рассказал о пытках и отношении российских заключенных.

      "На пятую ночь пыток рассказали о плане похищения моего сына"

      Из всех украинских пленных вы испытали больше всего пыток. Как это было и когда началось?

      – Пытки применялись исключительно для того, чтобы заставить меня взять на себя и подписать все обвинения, якобы я принимал участие в чеченской войне.

       Важно! Все, что известно об освобождении украинских моряков и политзаключенных

      – Пытки проводились в течение четырех ночей – подключали электрический ток. Уже на пятую ночь меня вывезли и сказали, что пыток больше не будут применять, но сделали план похищения моего сына. Ему тогда еще не было 9 лет. Мне рассказали этот план, как его будут похищать. Я ответил, чтобы они не трогали мою семью и подписал все, что было необходимо.

      Микола Карпюк з дружиною та сином
      Николай Карпюк с женой и сыном

      Вас пытали каждую ночь?

      – Каждый день, как только начинало темнеть, меня вывозили из тюрьмы в какое-то другое помещение. Мне завязывали глаза полиэтиленом, перематывали скотчем. Меня заводили в какую-то комнату, связывали, прицепляли клеммы к разным частям тела и так пропускали ток.

      К теме: Закрывают голову кульком, заматывают скотчем, включают ток: Карпюк рассказал о пытках в РФ

      – Мне трудно сказать, сколько точно длилось пытки. Я там находился десять месяцев, и когда уже надо мной прекратились пытки, я слышал, что они вывозили других. И когда слышал, как перематывали скотчем, вывозили ,а потом привозили, то я уже потом насчитал, что где-то длилось час-полтора.

      "Те, кто пытал, не проявляли никаких эмоций"

      Расскажите немного больше о тех, кто допрашивал вас.

      – Я не знаю, ибо я их не видел, только слышал голоса. Руководитель этой команды назывался Максимом – он человек, который пытался вообще не проявлять никаких эмоций. Вообще группа тех, кто занимался пытками, проходят определенный подбор – у них не должно быть сострадания и они должны нейтрально относиться к любым проявлениям человеческих эмоций.

      Вы сталкивались с КГБ? Чем российские ФСБ отличались?

      – Сталкивался. В конце 80-х годов я начал политическую деятельность (тогда еще был Советский Союз) и со мной общались офицеры КГБ. Я вам говорю, что это будет довольно серьезные люди, которых нельзя не уважать. Да, это был враг. Но враг, которого ты уважаешь.

      Микола КарпюкНиколай Карпюк на заседании суда

      – А в российском плену со мной часто общался один генерал-лейтенант ФСБ Роман Григорьевич. Он был человеком, который полностью отвечал за меня и мою судьбу. Он руководил всеми процессами за время моего пребывания в РФ. Генерал достаточно эрудированный человек, примерно мой ровесник. С ним можно было пообщаться на разные темы.

      Прочитайте! Освобожденный политзаключенный Карпюк дал первую пресс конференцию: главные тезисы

      – Также был один негодяй, который с этим генералом общался на "ты". Я лично его не воспринимал, потому что он придумывал какую-то ложь, убеждал всех, что это правда. Так, один из них был настолько наглый, что вывел меня из себя.

      "Не спал 5 дней, давали психотропные средства"

      Вы выдержали 5 дней пыток электрическим током во все органы и после этого вам не давали спать. Сколько не спали?

      – Пять суток. Когда я уже дал согласие (после того, как мне рассказали план похищения моего сына) на подпись этих документов. Я не помню, как я вышел из помещения, но знаю, что я упал в транс. Не помню, как я из него вышел и пришел в себя.

      Как думаете, вам давали какие-то наркотики?

      – Давали какие-то психотропные средства. В один момент я просто не заметил, как мне их подсыпали, и у меня была потеря памяти на целые сутки. Это было в середине апреля 2014 года. Я слышал об этих психотропных средствах и впоследствии получил подтверждение от Станислава Клыха. Ему просто на его глазах нагло насыпали в водку и заливали в него.

      "Станислава Клыха больше пытали"

      Кстати, как дела у Станислава Клыха? Знаю, что он тоже прошел какие-то пытки и говорят, что его дела не очень хорошие.

      –  У Клыха была сложная ситуация. У него пытки продолжались гораздо больше. Если меня после пыток привозили в клетку метр на метр, где не давали спать, то его заводили в камеру, привязывали наручниками к спинке кровати, ставили на колени и так держали всю ночь без сна. Он показывал, что у него просто стесаны колени и бедра, руки до локтя.

      Станіслав Клик повернувся з полонуСтанислав Клых вернулся из плена

      Как он чувствует себя психологически?

      – Конечно, это наложило отпечаток на его психическое состояние. Я видел его неадекватные действия. Под завершение нашего пребывания в плену такие действия появлялись очень активно. Я слышал, что ему в России установили определенный диагноз, но я не знаю этого точно. Он сейчас на лечении.

      Как к вам относились другие зеки?

      – Уважительно. Я редко общался с заключенными. Это было пол года в СИЗО ФСБ во Владикавказе и чуть больше года в СИЗО в Грозном. Нас было по 2-4 человека в камере и эти люди соответственно не очень воспринимали новости.

      Читайте также: Как бойцы ВСУ вывозили Цемаха с оккупированной территории перед обменом: жуткие детали

      Не по его национальности, политическим или религиозным убеждениям, а за его суть. Если ты ведешь себя по-человечески, то и отношение к тебе будет соответствующее.

      "Все россияне завидуют, потому что у нас есть выбор власти"

      Когда вы вернулись в Украину, что вас больше всего поразило? Что изменилось?

      – Изменились все украинцы, мы стали свободными людьми свободной страны. Это главное, что произошло в Украине. Я был приятно поражен тем, что когда началась избирательная президентская кампания, которая потом перешла в парламентскую, и когда к власти пришла молодежь, то в российский тюрьме все заключенные мне говорили, что завидуют Украине.

      До України прийшла нова влада
      В Украину пришла новая власть

      – Мне говорили, что "у вас в Украине действительно демократия, у вас происходят выборы, у вас есть выбор. А у нас его нет". Они сами о себе говорят, что "вся Россия – это тюрьма" или "вся Россия – это зона".

      Читайте также: Привязывали и ставили на колени, – Карпюк рассказал о страшных пытках Клыха в России

      – У меня нет претензий к сотрудникам "ФСИНа" – Федеральной службы исполнения приказов. Они говорят, что "я же, как и ты, сижу в тюрьме, только я добровольно, в отличие от тебя".

      – Я после этих событий – когда увидел Россию изнутри, где обычные офицеры мечтают уехать оттуда – не желаю Украине такой судьбы. Я в тюрьме молился, чтобы Украина выстояла. Мы даже в процессе нынешних изменений в украинской власти шагаем нога в новую с Европой. Я понял, что мы ушли далеко вперед от России.

      Важно! 7 сентября Россия и Украина провели обмен по схеме "35 на 35". В Украину вернулись 24 пленных моряка и 11 освобожденных узников. Со своей стороны, Украина выдала России среди других редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и фигуранта в деле MH17 Владимира Цемаха.


      В Украину вернулись пленники Кремля / Инфографика 24 канала
      В Украину вернулись 24 военнопленных моряка / инфографика 24 канала

      blog_ava
      Вирусы, которые вызывают рак: профилактика и лечение
      сегодня
      3672
      Автор: Виталий Дейнега
      Теги: Владимир Зеленский Украина – Россия Новости политики Новости Украины Видеоблоги Заложники Новости России Обмен пленными Украинцы в плену РФ Хроники необъявленной войны
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      На пятую ночь пыток рассказали о плане похищения моего сына, – Карпюк дал откровенное интервью
      сегодня , 17:00 На пятую ночь пыток рассказали о плане похищения моего сына, – Карпюк дал откровенное интервью
      Віталій Дейнега 13
      Головкин – Деревянченко: анонс чемпионского боя
      сегодня , 16:17 Головкин – Деревянченко: анонс чемпионского боя
      Михайло Гема 412
      Пиво чи вино: вчені дослідили, який напій корисніший
      сегодня , 16:00 Пиво чи вино: вчені дослідили, який напій корисніший
      Блог Медіа 1286
      Неймовірний жовтень у Нацопері: всесвітньовідомий баритон заспіває для українців
      сегодня , 12:00 Неймовірний жовтень у Нацопері: всесвітньовідомий баритон заспіває для українців
      Національна опера України 306
      МВФ не отпустит нас из своих крепких объятий, – экс-министр экономики
      сегодня , 08:40 МВФ не отпустит нас из своих крепких объятий, – экс-министр экономики
      Наталя Ромашова 322
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук