20:38
7 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Опасный Путин играет в игрушки. Подарок Лукашенку от Маска
      Вєсті Кремля
      19:47, сегодня
      Вести.UA. Жир: Порошенко нашел причину ходить на работу. Кличко становится королевой
      Вєсті.UA
      17:26, сегодня
      Как "работник Офиса Президента" занимался квартирным рейдерством: эксклюзивное расследование
      ЦРУ
      09:00, 6 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Закрывают голову кульком, заматывают скотчем, подключают ток: Карпюк рассказал о пытках в РФ

      108 Читати новину українською
      Николай Карпюк – один из пленников Кремля, которых удалось вернуть на родину
      Николай Карпюк – один из пленников Кремля, которых удалось вернуть на родину / day.kyiv.ua

      Освобожденный политзаключенный Николай Карпюк хочет прожить дальнейшую жизнь "с максимальной пользой для Украины". Об этом он сказал журналистам сразу после того, как украинские пленники 7 сентября прибыли в Украину. Также Карпюк рассказал о пытках в российских тюрьмах.

      "Мне не так много осталось", – пожаловался Николай Карпюк и подчеркнул, что хочет "жить с максимальной пользой и эффектом для Украины".

      Читайте также: Все, что известно об освобождении украинских моряков и политзаключенных

      После этого Карпюк прокомментировал несколько важных тем. Например, политическую ситуацию в Украине: "Происходит смена поколений в украинской власти. Здесь нужны терпение и любовь". Но труднее всего было говорить о воспоминаниях о плене.

      Пленник Кремля рассказал следующее: "Во Владикавказе... Кого-то выводят, начинают закрывать ему голову кульком... Скрежет скотча... Человека вывозят на пытки. А потом привозят в соседнюю камеру, и звукоизоляция там очень паршивая. Привязывают наручниками, ставят на колени... И этот крик мента: "На колени! Не спать!" А тот бедняга стонет, просит: "Дайте мне бумагу, я напишу все, что от меня нужно. Дайте мне поспать просто". Вот самое страшное, я это не забуду никогда".

      Четыре ночи вывозили меня. Подключали электрический ток... Но когда сам переносишь – это одно дело. А когда слышишь, как издеваются над другими – гораздо сложнее,
      – вспомнил Карпюк.

      Николая Карпюка вместе со Станиславом Клихом осудили в России в 2016 году к 22,5 и 20 годам соответственно. Обвинили их в убийствах россиян в Чечне в 90-х. И Клих, и Карпюк в суде заявили, что показания у них выбивали под пытками и угрозами расправы над семьей. Но свою вину не признали.

      Бранці
      Кроме Карпюка, в Украину вернулись и другие политзаключенные / Инфографика 24 канала

      Моряки
      Также Россия вернула 24 украинских военнопленных моряков / Инфографика 24 канала

      Читайте также: Освобожденный из плена Балух: Сначала хочу подстричься, потому что выгляжу, как обезьяна

      Смотрите сюжет Романа Смоляра: Кого Украине удалось освободить из рук агрессора

       

      blog_ava
      Обмен пленными состоялся: что об этом известно
      сегодня
      14452
      Теги: Обмен пленными Новости России Новости Украины Украинцы в плену РФ Украина – Россия
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Украинцев освободили из российского плена: как реагируют Европа и США
      сегодня , 20:00 Украинцев освободили из российского плена: как реагируют Европа и США
      1461
      Голобородько VS Зеленский: Чи відбудуться позитивні зміни в Україні завдяки новим реформам
      сегодня , 20:00 Голобородько VS Зеленский: Чи відбудуться позитивні зміни в Україні завдяки новим реформам
      Антон Голобородько 88
      Поради, які допоможуть зберегти нашу планету
      сегодня , 19:00 Поради, які допоможуть зберегти нашу планету
      Все про екологію 223
      Литва – Украина: онлайн трансляция матча отбора Евро-2020
      сегодня , 18:26 Литва – Украина: онлайн трансляция матча отбора Евро-2020
      20383
      Це величезний стрибок вперед, – Шабунін про законопроєкти Зеленського щодо правосуддя
      сегодня , 18:00 Це величезний стрибок вперед, – Шабунін про законопроєкти Зеленського щодо правосуддя
      Віталій Шабунін 136
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук