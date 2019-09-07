Закрывают голову кульком, заматывают скотчем, подключают ток: Карпюк рассказал о пытках в РФ

Освобожденный политзаключенный Николай Карпюк хочет прожить дальнейшую жизнь "с максимальной пользой для Украины". Об этом он сказал журналистам сразу после того, как украинские пленники 7 сентября прибыли в Украину. Также Карпюк рассказал о пытках в российских тюрьмах.

"Мне не так много осталось", – пожаловался Николай Карпюк и подчеркнул, что хочет "жить с максимальной пользой и эффектом для Украины".

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После этого Карпюк прокомментировал несколько важных тем. Например, политическую ситуацию в Украине: "Происходит смена поколений в украинской власти. Здесь нужны терпение и любовь". Но труднее всего было говорить о воспоминаниях о плене.

Пленник Кремля рассказал следующее: "Во Владикавказе... Кого-то выводят, начинают закрывать ему голову кульком... Скрежет скотча... Человека вывозят на пытки. А потом привозят в соседнюю камеру, и звукоизоляция там очень паршивая. Привязывают наручниками, ставят на колени... И этот крик мента: "На колени! Не спать!" А тот бедняга стонет, просит: "Дайте мне бумагу, я напишу все, что от меня нужно. Дайте мне поспать просто". Вот самое страшное, я это не забуду никогда".

Четыре ночи вывозили меня. Подключали электрический ток... Но когда сам переносишь – это одно дело. А когда слышишь, как издеваются над другими – гораздо сложнее,

– вспомнил Карпюк.

Николая Карпюка вместе со Станиславом Клихом осудили в России в 2016 году к 22,5 и 20 годам соответственно. Обвинили их в убийствах россиян в Чечне в 90-х. И Клих, и Карпюк в суде заявили, что показания у них выбивали под пытками и угрозами расправы над семьей. Но свою вину не признали.



Кроме Карпюка, в Украину вернулись и другие политзаключенные / Инфографика 24 канала



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