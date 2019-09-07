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      Закривають голову кульком, замотують скотчем, вмикають струм: Карпюк розповів про тортури в РФ

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      Микола Карпюк – один із бранців Кремля, яких вдалося повернути на батьківщину
      Микола Карпюк – один із бранців Кремля, яких вдалося повернути на батьківщину / day.kyiv.ua

      Звільнений політв'язень Микола Карпюк хоче прожити подальше життя "з максимальною користю для України". Про це він сказав журналістам одразу після того, як українські бранці 7 вересня прибули до України. Також Карпюк розповів про тортури у російських в'язницях.

      "Мені не так багато лишилося", – поскаржився Микола Карпюк і наголосив, що хоче "жити з максимальною користю й ефектом для України".

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      Опісля цього Карпюк прокоментував кілька важливих тем. Наприклад, політичну ситуацію в Україні: "Відбувається зміна поколінь в українській владі. Тут потрібні терпіння і любов". Та найважче було говорити про спогади про полон.

      Бранець Кремля розповів таке: "У Владикавказі… Когось виводять, починають закривати йому голову кульком... Скрегіт скотчу... Людину вивозять на тортури. А потім привозять у сусідню камеру, і звукоізоляція там дуже паршива. Прив'язують наручниками, ставлять на коліна... І цей крик мента: "На колени! Не спать!" А той бідолаха стогне, просить: "Дайте мені папір, я напишу все, що від мене треба. Дайте мені поспати просто". Оце найстрашніше, я це не забуду ніколи".

      Чотири ночі вивозили мене. Підключали електричний струм... Але коли сам переносиш – це одна справа. А коли чуєш, як знущаються з інших – набагато складніше,
      – пригадав Карпюк.

      Миколу Карпюка разом зі Станіславом Клихом засудили в Росії у 2016 році до 22,5 і 20 років відповідно. Звинуватили їх у вбивствах росіян у Чечні в 90-х. І Клих, і Карпюк у суді заявили, що свідчення в них вибивали під тортурами й погрозами розправи над родиною. І свою провину не визнали.

      Бранці
      Крім Карпюка, до України повернулися й інші політв'язні / Інфографіка 24 каналу

      Моряки
      Також Росія повернула 24 українських військовополонених моряків / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Обмін полоненими Українці в полоні РФ
      Джерело: 24 канал
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