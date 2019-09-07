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      Звільнений з полону Балух: Спочатку хочу підстригтися, бо виглядаю, як мавпа

      830 Читать новость на русском
      Звільнений з полону Володимир Балух
      Звільнений з полону Володимир Балух / Кадр з відео

      Звільнений з російського полону українець Володимир Балух розповів, що нічого не знає про умови свого обміну і хоче для початку прийти до тями.

      "Якби я знав. Я сам дуже хочу дізнатися. Думаю, що, можливо, десь дізнаюся... А ви знаєте? Розповісте!", – відповів Балух на питання, чи знає він щось про умови обміну в інтерв'ю кореспондентці ATR Ельвіні Сеітбуллаєвій.

      Дивіться відео, як полонені моряки і в'язні Кремля поверталися в Україну

      На питання про те, що він планує робити далі, Балух відповів, що хоче привести себе до ладу як морально, так і фізично.

      Спочатку хочу підстригтися, тому що виглядаю, як мавпа. І трохи прийти до тями. Давайте ми трохи пізніше обов'язково про це поговоримо,
      – сказав звільнений політв’язень.

      Додамо, що на Балуха просто в аеропорту "Бориспіль" одягнули у футболку з козаком – таку ж, яку він носив у Криму до свого ув'язнення.

      7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 11 незаконно засуджених у Росії осіб і 24 моряки, яких РФ захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

      Як Володимир Балух потрапив у російський полон? Балух був кримським фермером та громадським активістом. Після анексії Криму чоловік відмовився від російського громадянства. А взимку 2013 року вивісив прапор України на своєму будинку ще й прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".

      Наприкінці 2016 року Балуха затримали ФСБ Росії. Там заявили, що начебто на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. За це Балуха засудили у Криму до 5 років в’язниці.

      Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.

      що розповідають звільнені з полону українці: 
      blog_ava
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      Теги: Обмін полоненими Новини України Українці в полоні РФ Володимир Балух
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