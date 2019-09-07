Звільнений з полону Балух: Спочатку хочу підстригтися, бо виглядаю, як мавпа

Звільнений з російського полону українець Володимир Балух розповів, що нічого не знає про умови свого обміну і хоче для початку прийти до тями.

"Якби я знав. Я сам дуже хочу дізнатися. Думаю, що, можливо, десь дізнаюся... А ви знаєте? Розповісте!", – відповів Балух на питання, чи знає він щось про умови обміну в інтерв'ю кореспондентці ATR Ельвіні Сеітбуллаєвій.

Дивіться відео, як полонені моряки і в'язні Кремля поверталися в Україну

На питання про те, що він планує робити далі, Балух відповів, що хоче привести себе до ладу як морально, так і фізично.

Спочатку хочу підстригтися, тому що виглядаю, як мавпа. І трохи прийти до тями. Давайте ми трохи пізніше обов'язково про це поговоримо,

– сказав звільнений політв’язень.

Додамо, що на Балуха просто в аеропорту "Бориспіль" одягнули у футболку з козаком – таку ж, яку він носив у Криму до свого ув'язнення.

7 вересня між Україною і Росією відбувся обмін утримуваними особами у форматі 35 на 35. В Україну повернулися 11 незаконно засуджених у Росії осіб і 24 моряки, яких РФ захопила в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року.

Як Володимир Балух потрапив у російський полон? Балух був кримським фермером та громадським активістом. Після анексії Криму чоловік відмовився від російського громадянства. А взимку 2013 року вивісив прапор України на своєму будинку ще й прикріпив на будинок табличку "Вулиця героїв Небесної Сотні".



Наприкінці 2016 року Балуха затримали ФСБ Росії. Там заявили, що начебто на горищі будинку Балуха знайшли патрони і тротилові шашки. За це Балуха засудили у Криму до 5 років в’язниці.



Балух свою провину не визнавав і на знак протесту неодноразово оголошував про голодування.