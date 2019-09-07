Освобожденный из плена Балух: Сначала хочу подстричься, потому что выгляжу, как обезьяна

Освобожденный из российского плена украинец Владимир Балух рассказал, что ничего не знает об условиях своего обмена и хочет для начала прийти в себя.

"Если бы я знал. Я сам очень хочу узнать. Думаю, что, возможно, где-то узнаю... А вы знаете? Расскажете!", – ответил Балух на вопрос, знает ли он что-то об условиях обмена в интервью корреспондентке ATR Эльвине Сеитбуллаевой.

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На вопрос о том, что он планирует делать дальше, Балух ответил, что хочет привести себя в порядок как морально, так и физически.

Сначала хочу подстричься, потому что выгляжу, как обезьяна. И немного прийти в себя. Давайте мы чуть позже обязательно об этом поговорим,

– сказал освобожденный политзаключенный.

Добавим, что на Балуха прямо в аэропорту "Борисполь" одели в футболку с казаком – такую же, какую он носил в Крыму до своего заключения.

7 сентября между Украиной и Россией состоялся обмен удерживаемыми лицами в формате 35 на 35. В Украину вернулись 11 незаконно осужденных в России лиц и 24 моряка, которых РФ захватила в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Как Владимир Балух попал в российский плен? Балух был крымским фермером и общественным активистом. После аннексии Крыма мужчина отказался от российского гражданства. А зимой 2013 года вывесил флаг Украины на своем доме еще и прикрепил на дом табличку "Улица героев Небесной Сотни".



В конце 2016 года Балуха задержала ФСБ России. Там заявили, что якобы на чердаке дома Балуха нашли патроны и тротиловые шашки. За это Балуха приговорили в Крыму к 5 годам тюрьмы.



Балух свою вину не признавал и в знак протеста неоднократно объявлял голодовку.