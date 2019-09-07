Сенцов после освобождения из плена: До победы еще очень далеко

Освобожденный из российского плена украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов рад вернуться домой. Он также надеется, что такая же судьба ожидает и всех других удерживаемых в России и на оккупированных территориях украинцев.

"Мы рады быть на родной земле. Хочется сказать спасибо всем людям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и его добились", – сказал Сенцов.

Читайте также: Пленные украинцы вернулись из тюрем России: фото и видео

"Надеюсь, что другие пленные будут освобождены. Но даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко", – отметил освобожденный из плена режиссер.

Как Олег Сенцов попал в российский плен?Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.



В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.



Заметим, что вместе с Сенцовим из плена 7 сентября вернулся и Кольченко и еще 33 украинцев.

Смотрите сюжет Виктории Кутьиной об Олеге Сенцове: