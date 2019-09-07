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      Сенцов после освобождения из плена: До победы еще очень далеко

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      Сенцов вернулся в Украину после плена: До победы еще очень далеко
      Олег Сенцов после освобождения из плена / Фото Ростислава Лабенского (24 канал)

      Освобожденный из российского плена украинский режиссер, крымчанин Олег Сенцов рад вернуться домой. Он также надеется, что такая же судьба ожидает и всех других удерживаемых в России и на оккупированных территориях украинцев.

      "Мы рады быть на родной земле. Хочется сказать спасибо всем людям, которые боролись за нас, добивались нашего освобождения и его добились", – сказал Сенцов.

      Читайте также: Пленные украинцы вернулись из тюрем России: фото и видео

      "Надеюсь, что другие пленные будут освобождены. Но даже после освобождения последнего пленного наша борьба не заканчивается. До победы еще очень далеко", – отметил освобожденный из плена режиссер.

      Как Олег Сенцов попал в российский плен?Сенцова вместе с активистом Александром Кольченко задержали 10 мая 2014 года в оккупированном Крыму. Российские оккупанты обвинили обоих в подготовке терактов. В 2015 году Сенцова приговорили к 20 годам российской колонии строгого режима, а Кольченко дали 10 лет.

      В 2018 году Сенцов объявил голодовку, требуя освободить всех политзаключенных Кремля. Он даже написал завещание на творчество в случае смерти. Политзаключенный прекратил голодовку после 145 дней из-за угрозы принудительного кормления.

      Заметим, что вместе с Сенцовим из плена 7 сентября вернулся и Кольченко и еще 33 украинцев.

      Смотрите сюжет Виктории Кутьиной об Олеге Сенцове:

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      Теги: Заложники Обмен пленными Украинцы в плену РФ Новости Украины Олег Сенцов
      Источник: 24 канал
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