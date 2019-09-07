Сенцов після звільнення з полону: До перемоги ще дуже далеко

Звільнений з російського полону український режисер, кримчанин Олег Сенцов радий повернутися додому. Він також сподівається, що така ж доля чекає на всіх інших утримуваних у Росії та на окупованих територіях українців.

"Ми раді бути на рідній землі. Хочеться сказати дякую всім людям, які боролися за нас, домагалися нашого звільнення і його домоглися", – сказав Сенцов.

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"Сподіваюся, що інші полонені будуть звільнені. Але навіть після звільнення останнього полоненого наша боротьба не закінчується. До перемоги ще дуже далеко", – наголосив звільнений з полону режисер.

Як Олег Сенцов потрапив у російський полон? Сенцова разом з активістом Олександром Кольченком затримали 10 травня 2014 року в окупованому Криму. Російські окупанти звинуватили обох у підготовці терактів. У 2015 році Сенцова засудили до 20 років російської колонії суворого режиму, а Кольченку дали 10 років.



У 2018 році Сенцов оголосив голодування, вимагаючи звільнити усіх політв'язнів Кремля. Він навіть написав заповіт на творчість у разі смерті. Політв’язень припинив голодування після 145 днів через загрозу примусового годування.



Зауважимо, що разом з Сенцовим з полону 7 вересня повернувся і Кольченко та ще 33 українців.