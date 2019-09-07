Пленные моряки и узники Кремля возвращаются в Украину: онлайн-трансляция

Между Украиной и Россией начался процесс обмена пленными. В аэропорт "Борисполь" прибыл президентский спецборт с 24 военнопленными моряками и другими пленниками Кремля.

Самолет с украинцами вылетел из российского аэропорта "Внуково" и приземлился в "Борисполе" около 11 часов утра 7 сентября.

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Скорее всего, в Украину из российского плена вернулись 24 украинских моряка, а также ряд незаконно обвиняемых украинцев – Олег Сенцов, Павел Гриб, Николай Карпюк, Владимир Балух, Роман Сущенко, Александр Кольченко, Станислав Клих, Артур Панов и Алексей Сизонович.

Накануне адвокат военнопленных моряков Николай Полозов подтвердил, что украинцы возвращаются домой.

Возвращение украисньких пленных: онлайн-трансляция

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В "Борисполь" уже приехали родные пленных украинцев. Среди них есть дочь и сестра Олега Сенцова, близкие захваченных на Азове моряков, Станислава Клиха, Владимира Балуха, Павла Гриба, Евгения Панова, Николая Карпюка, Александра Кольченко.

Возвращение россиян в московский аэропорт Внуково: онлайн-трансляция



Военнопленные украинские моряки / Инфографика 24 канала

