Звільнений з полону Гриб: Війна в країні йде, відпочинемо після перемоги

Звільнений з полону українець Павло Гриб розповів про свої плани на найближчі дні після повернення на Батьківщину. Він запевнив, що відпочивати довго не збирається.

7 вересня до "Борисполя" прилетіли 35 звільнених з полону українців. Серед них був і Павло Гриб, якого в Росії незаконно засудили за нібито підготовку теракту.

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На запитання, чи планує Гриб продовжувати своє навчання, він відповів: "Та займатися треба. А казати, що там далі буде – що його загадувати?"

Відпочити – зразу відпочинемо. Війна в країні йде. Відпочинемо після перемоги. Я не дуже стомився за 2 роки. Втомився сидіти. А зараз навпаки треба якось до цього всього звикати,

– сказав Гриб.

Щодо планів на сьогодні і найближчі дні, то він відповів, що хотів би більше поспілкуватися з іншими звільненими з полону українцями, а потім – додому.

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Як Павло Гриб потрапив у російський полон? 24 серпня 2017 року тоді 19-річний Гриб поїхав до білоруського Гомеля, аби зустрітися зі своєю подругою з Росії. Після цього зв'язок з ним обірвався. Хлопець розповів, що з Гомеля невідомі особи вивезли його до Смоленської області Росії, де був оформлений протокол затримання.



Гриба звинуватили в Росії в організації теракту. Він буцімто пропонував своїй подрузі у Краснодарському краї влаштувати вибух на лінійці у школі №26 в місті Сочі за допомогою саморобної вибухівки.



22 березня 2019 року Гриба засудили в Росії до 6 років в'язниці. Від цього часу Павло оголошував голодування, адже не визнавав звинувачень і називав справу політичною. У в'язниці хлопцеві загрожувала смерть через хронічну недугу, заявляв його батько.