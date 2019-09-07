Освобожденный из плена Гриб: Война в стране идет, отдохнем после победы

Освобожденный из плена украинец Павел Гриб рассказал о своих планах на ближайшие дни после возвращения на родину. Он заверил, что отдыхать долго не собирается.

7 сентября в "Борисполь" прилетели 35 освобожденных из плена украинцев. Среди них был и Павел Гриб, которого в России незаконно осудили за якобы подготовку терракта.

Смотрите трогательные фото встречи освобожденных из плена украинцев

На вопрос, планирует ли Гриб продолжать свое обучение, он ответил: "Да заниматься надо. А говорить, что там дальше будет – что его загадывать?"

Отдохнуть – сразу отдохнем. Война в стране идет. Отдохнем после победы. Я не очень устал за 2 года. Устал сидеть. А сейчас наоборот надо как-то к этому всему привыкать,

– сказал Гриб.

Относительно планов на сегодня и ближайшие дни, то он ответил, что хотел бы больше пообщаться с другими освобожденными из плена украинцами, а потом – домой.

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Как Павел Гриб попал в российский плен?

24 августа 2017 года тогда 19-летний Гриб уехал в белорусский Гомель, чтобы встретиться со своей подругой из России. После этого связь с ним оборвалась. Парень рассказал, что из Гомеля неизвестные лица вывезли его в Смоленскую область России, где был оформлен протокол задержания.



Гриба обвинили в России в организации теракта. Он якобы предлагал своей подруге в Краснодарском крае устроить взрыв на линейке в школе №26 в городе Сочи с помощью самодельной взрывчатки.



22 марта 2019 года Гриба приговорили в России к 6 годам тюрьмы. От этого времени Павел объявлял голодовку, ведь не признавал обвинения и называл дело политическим. В тюрьме парню грозила смерть из-за хронического недуга, заявлял его отец.