Зеленский обратился к украинцам после обмена: как все было
Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в киевском аэропорту "Борисполь" после обмена пленными. Глава государства поздравил Украину с возвращением героев и рассказал детали переговоров с Россией.
Украинские пленные прилетели в Украину – самолет с пленниками Кремля приземлился в киевском "Борисполе". Каждого из них встречал Владимир Зеленский.
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Как Украина и Россия договаривались об обмене пленными
После того, как все украинцы вышли из самолета, глава государства обратился к украинцам. Он рассказал, что ключевой разговор с российским президентом Владимиром Путиным состоялся 7 августа – тогда стартовал первый этап процесса переговоров о возвращении военных и прекращения войны.
Тогда же, по его словам, стороны договорились создать рабочие группы, на активную работу они имели месяц.
Я думаю, что первый этап выполнен. Должен подтвердить, что я как президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин сделали все, что пообещали. Сделали все, не меняя своих договоренностей,
– подчеркнул глава государства.
Он также отметил, что сначала речь шла о возвращении лишь 24 пленных моряков.
Владимир Зеленский также поблагодарил всех, кто работал над освобождением пленных – команду, омбудсмена Людмилы Денисовой, Андрея Ермака, который руководил рабочей группой.
"Далее-прекращение войны"
Президент подчеркнул – "мы все сделали первый шаг".
"Он был очень сложный. Я уверен, мы знаем, что дальше делать. Далее будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных. Будем продолжать в минском процессе разведение войск двумя этапами: "Золотое – Петровское" на начало, а затем разводка по всей территории", – отметил Зеленский.
По его словам, далее – прекращение огня в полной мере и прекращение войны.
Мы вернем не только людей, но и территории,
– сказал президент.
Все освобожденные украинцы поедут в больницу "Феофания". За все, что связано с лекарствами, жильем и другими денежными вопросами, будет отвечать рабочая группа.
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"Некоторые люди этого не хотели"
Владимир Зеленский сказал: "Некоторые люди не хотели, чтобы это произошло".
"У нас сегодня радостный день. Когда мы все это будем с вами знать – с фамилиями и прочее... Все было в секрете, потому что мы знали, что не все хотят возвращения", – подчеркнул он.
Зеленский также отметил, что освобожденного накануне Владимира Цемаха допросили. Однако "фамилии европейский лидеров" он не назвал.
Какие пленные украинцы вернулись домой/ Инфографика 24 канала
Пленные моряки вернулись в Украину / инфорграфика 24 канала