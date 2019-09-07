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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ЛИТВА – УКРАИНА АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД

      Зеленский обратился к украинцам после обмена: как все было

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      Зеленский обратился к украинцам после обмена: как все было
      / 24 канал

      Президент Владимир Зеленский обратился к украинцам в киевском аэропорту "Борисполь" после обмена пленными. Глава государства поздравил Украину с возвращением героев и рассказал детали переговоров с Россией.

      Украинские пленные прилетели в Украину – самолет с пленниками Кремля приземлился в киевском "Борисполе". Каждого из них встречал Владимир Зеленский.

      Смотрите также: Трогательная встреча освобожденных из плена украинцев: эмоциональные фото

      Как Украина и Россия договаривались об обмене пленными

      После того, как все украинцы вышли из самолета, глава государства обратился к украинцам. Он рассказал, что ключевой разговор с российским президентом Владимиром Путиным состоялся 7 августа – тогда стартовал первый этап процесса переговоров о возвращении военных и прекращения войны.

      Тогда же, по его словам, стороны договорились создать рабочие группы, на активную работу они имели месяц.

      Я думаю, что первый этап выполнен. Должен подтвердить, что я как президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин сделали все, что пообещали. Сделали все, не меняя своих договоренностей,
      – подчеркнул глава государства.

      Он также отметил, что сначала речь шла о возвращении лишь 24 пленных моряков.

      Владимир Зеленский также поблагодарил всех, кто работал над освобождением пленных – команду, омбудсмена Людмилы Денисовой, Андрея Ермака, который руководил рабочей группой.

      "Далее-прекращение войны"

      Президент подчеркнул – "мы все сделали первый шаг".

      "Он был очень сложный. Я уверен, мы знаем, что дальше делать. Далее будем приближаться ко времени возвращения всех наших пленных. Будем продолжать в минском процессе разведение войск двумя этапами: "Золотое – Петровское" на начало, а затем разводка по всей территории", – отметил Зеленский.

      По его словам, далее – прекращение огня в полной мере и прекращение войны.

      Мы вернем не только людей, но и территории,
      – сказал президент.

      Все освобожденные украинцы поедут в больницу "Феофания". За все, что связано с лекарствами, жильем и другими денежными вопросами, будет отвечать рабочая группа.

       Важно: Обмен пленными: кто вернется в Украину и Россию – списки

      "Некоторые люди этого не хотели"

      Владимир Зеленский сказал: "Некоторые люди не хотели, чтобы это произошло".

      "У нас сегодня радостный день. Когда мы все это будем с вами знать – с фамилиями и прочее... Все было в секрете, потому что мы знали, что не все хотят возвращения", – подчеркнул он.

      Зеленский также отметил, что освобожденного накануне Владимира Цемаха допросили. Однако "фамилии европейский лидеров" он не назвал.

      звільнені з полону українці список політв'язні

      Какие пленные украинцы вернулись домой/ Инфографика 24 канала

      українські моряки полон список імен
      Пленные моряки вернулись в Украину / инфорграфика 24 канала

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      Обмен пленными: российский самолет вылетел из "Борисполя" – видео
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      Теги: Новости Украины Украинцы в плену РФ Обмен пленными Новости России Украина – Россия Новости политики Владимир Зеленский Президент Украины
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