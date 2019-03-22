Украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили в России к 6 годам тюрьмы

Российский суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении украинского политзаключенного Павла Гриба, которого обвинили в "принуждении к теракту" россиянки Татьяны Ершовой. Его приговорили к шести годам лишения свободы.

Решение вынес Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону 22 марта. Об этом уведомил российский активист Владислав Рязанцев.

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Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима,

– сказал судья.

Такой срок для незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинца требовала прокуратура РФ. Приговор пока не вступил в силу, поэтому сторона украинца имеет право обжаловать его в течение 10 дней.

Сразу после вынесения приговора украинский политзаключенный объявил голодовку.

"В связи с тем, что не допустили врачей, ни Денисову и вообще в связи с тем, что такое происходит, я объявляю голодовку", – сказал Павел в комментарии "Громадському".

Кто такой Павел Гриб и в чем его обвинили?

Украинский политзаключенный, которого россияне захватили в Беларуси в августе 2017 года. Павел приехал в город Гомель на встречу с Ершовой, которую считал своей подругой. Его арест на самом деле был спецоперацией силовиков РФ, ведь Гриба похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.



Украинца обвиняют в подстрекательстве гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи. Сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

На последнем заседании, которое прошло 21 марта, пленник Кремля пожаловался на плохое самочувствие и просил отложить дебаты. Ему вызвали "скорую", хотя в РФ надлежащей медицинской помощи так и не предоставили до сих пор.

Что известно о состоянии здоровья Павла Гриба?

Без ежедневного приема лекарств жизнь Павла находится под угрозой, ведь у него инвалидность с детства. Павлу Грибу не раз становилось плохо на судебных заседаниях. Сейчас его состояние здоровья – стабильно плохое. У Павла обнаружили начальную стадию цирроза печени и симптомы болезни Альцгеймера. Отец пленника бьет тревогу: его сыну нужна срочная операция и обзор квалифицированных врачей. В противном случае заложнику РФ грозит смерть.