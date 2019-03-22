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      Украинского политзаключенного Павла Гриба приговорили в России к 6 годам тюрьмы

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      Политзаключенного Павла Гриба приговорили в России к 6 годам тюрьмы
      Политзаключенного Павла Гриба приговорили в России к 6 годам тюрьмы / hromadske.ua

      Российский суд в Ростове-на-Дону вынес приговор в отношении украинского политзаключенного Павла Гриба, которого обвинили в "принуждении к теракту" россиянки Татьяны Ершовой. Его приговорили к шести годам лишения свободы.

      Решение вынес Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону 22 марта. Об этом уведомил российский активист Владислав Рязанцев.

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      Признать Павла Гриба виновным и назначить наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима,
      – сказал судья.

      Такой срок для незаконно удерживаемого в российской тюрьме украинца требовала прокуратура РФ. Приговор пока не вступил в силу, поэтому сторона украинца имеет право обжаловать его в течение 10 дней.

      Сразу после вынесения приговора украинский политзаключенный объявил голодовку.

      "В связи с тем, что не допустили врачей, ни Денисову и вообще в связи с тем, что такое происходит, я объявляю голодовку", – сказал Павел в комментарии "Громадському".

      Кто такой Павел Гриб и в чем его обвинили?
      Украинский политзаключенный, которого россияне захватили в Беларуси в августе 2017 года. Павел приехал в город Гомель на встречу с Ершовой, которую считал своей подругой. Его арест на самом деле был спецоперацией силовиков РФ, ведь Гриба похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.

      Украинца обвиняют в подстрекательстве гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи. Сам Павел заявил, что не признает обвинений и назвал дело сфабрикованным.

      На последнем заседании, которое прошло 21 марта, пленник Кремля пожаловался на плохое самочувствие и просил отложить дебаты. Ему вызвали "скорую", хотя в РФ надлежащей медицинской помощи так и не предоставили до сих пор.

      Что известно о состоянии здоровья Павла Гриба?
      Без ежедневного приема лекарств жизнь Павла находится под угрозой, ведь у него инвалидность с детства. Павлу Грибу не раз становилось плохо на судебных заседаниях. Сейчас его состояние здоровья – стабильно плохое. У Павла обнаружили начальную стадию цирроза печени и симптомы болезни Альцгеймера. Отец пленника бьет тревогу: его сыну нужна срочная операция и обзор квалифицированных врачей. В противном случае заложнику РФ грозит смерть.

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      Теги: Заложники Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Новости Украины
      Источник: 24 Канал
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