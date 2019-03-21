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      В России начались дебаты по делу политзаключенного Павла Гриба: видео

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      Судебные прения по делу украинского политзаключенного Павла Гриба начались в России
      Судебные прения по делу украинского политзаключенного Павла Гриба начались в России / hromadske.ua

      В российском Ростове-на-Дону начались дебаты по делу украинского политзаключенного Павла Гриба.

      Павел рассказал, что чувствует себя плохо. Ему не оказывают надлежащей медицинской помощи, пишет "Громадське".

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      Павел Гриб говорит на украинском языке. Он сказал, что со времен прошлого заседания никто ничего не сделал. Парень жалуется на тошноту и боли.

      Меня отвозят сюда и говорят, что я здоров. Я прошу вас перенести заседание. Я не должен здесь сидеть и страдать от болезней,
      – добавил Павел.

      Гриб рассказал, что сегодня утром его вывели в отдельную комнату и закрыли. "Это делается для того, чтобы посмотреть мои бумаги. Есть для того специальные люди", – добавил Павел. Он сказал, что у него там заявления, обращения и последнее слово.

      Политзаключенный также отметил, что он считает свое дело исключительно политическим.

      Я думаю, что это политика. И думаю, что когда это дело только начинали, никто не думал, что так получится,
      – отметил Гриб.

      Сейчас в заседании суда объявлен перерыв. Павлу вызвали "скорую помощь".

      Павел Гриб на прениях в суде в России: смотрите видео

      Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

      В чем обвиняют Гриба? Украинца обвиняют в подстрекательстве гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

      Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларусь будто бы благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.

      blog_ava
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      Теги: Новости политики Заложники Украина – Россия Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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