В России начались дебаты по делу политзаключенного Павла Гриба: видео
В российском Ростове-на-Дону начались дебаты по делу украинского политзаключенного Павла Гриба.
Павел рассказал, что чувствует себя плохо. Ему не оказывают надлежащей медицинской помощи, пишет "Громадське".
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Павел Гриб говорит на украинском языке. Он сказал, что со времен прошлого заседания никто ничего не сделал. Парень жалуется на тошноту и боли.
Меня отвозят сюда и говорят, что я здоров. Я прошу вас перенести заседание. Я не должен здесь сидеть и страдать от болезней,
– добавил Павел.
Гриб рассказал, что сегодня утром его вывели в отдельную комнату и закрыли. "Это делается для того, чтобы посмотреть мои бумаги. Есть для того специальные люди", – добавил Павел. Он сказал, что у него там заявления, обращения и последнее слово.
Политзаключенный также отметил, что он считает свое дело исключительно политическим.
Я думаю, что это политика. И думаю, что когда это дело только начинали, никто не думал, что так получится,
– отметил Гриб.
Сейчас в заседании суда объявлен перерыв. Павлу вызвали "скорую помощь".
Павел Гриб на прениях в суде в России: смотрите видео
Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.
В чем обвиняют Гриба? Украинца обвиняют в подстрекательстве гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.
Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларусь будто бы благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.