В России начались дебаты по делу политзаключенного Павла Гриба: видео

В российском Ростове-на-Дону начались дебаты по делу украинского политзаключенного Павла Гриба.

Павел рассказал, что чувствует себя плохо. Ему не оказывают надлежащей медицинской помощи, пишет "Громадське".

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Павел Гриб говорит на украинском языке. Он сказал, что со времен прошлого заседания никто ничего не сделал. Парень жалуется на тошноту и боли.

Меня отвозят сюда и говорят, что я здоров. Я прошу вас перенести заседание. Я не должен здесь сидеть и страдать от болезней,

– добавил Павел.

Гриб рассказал, что сегодня утром его вывели в отдельную комнату и закрыли. "Это делается для того, чтобы посмотреть мои бумаги. Есть для того специальные люди", – добавил Павел. Он сказал, что у него там заявления, обращения и последнее слово.

Политзаключенный также отметил, что он считает свое дело исключительно политическим.

Я думаю, что это политика. И думаю, что когда это дело только начинали, никто не думал, что так получится,

– отметил Гриб.

Сейчас в заседании суда объявлен перерыв. Павлу вызвали "скорую помощь".

Павел Гриб на прениях в суде в России: смотрите видео

У Ростові розпочалися дебати у справі українського політв'язня Павла Гриба. Він розповів нам, що почувається кепсько. Каже, що медичної допомоги належної йому не надають. pic.twitter.com/6iGxQcYzhs — Hromadske.UA (@HromadskeUA) March 21, 2019

Кто такой Павел Гриб? Украинский политзаключенный. Он исчез в Беларуси в августе 2017 года, в Гомеле его поймали российские силовики.

В чем обвиняют Гриба? Украинца обвиняют в подстрекательстве гражданки РФ Татьяны Ершовой к совершению теракта на школьной линейке в российском городе Сочи.

Как происходила спецоперации ФСБ, во время которой поймали Гриба? Российские спецназовцы выманили украинца в Беларусь будто бы благодаря Ершовой, с которой он должен был встретиться в Гомеле. Там его похитили и перевезли в Краснодарский край, где и посадили.