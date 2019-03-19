Пленного украинского моряка Сороку прооперировали в России

Военнопленного украинского моряка Василия Сороку наконец прооперировали и России. Ему нужно было достать осколки, оставшиеся в руке после нападения российских военных в Азовском море.

Об этом сообщил адвокат, председатель Московской городской коллегии адвокатов "Форт" Сергей Бадамшин в Facebook.

Читайте также: Сколько лет в российских тюрьмах должны просидеть жертвы аннексии Крыма: цифра

Отметим, что несколько месяцев рука Василия Сороки почти не функционировала. Это связано с перебитыми сухожилиями и нервами. А из-за обломков она не восстанавливалась и имела сильный отек.

Кто такой Василий Сорока?Украинский моряк, которого захватили в плен Российский военные во время конфликта в Азовском море. В 2015 году Василий добровольно подписал контракт и ушел защищать Украину.



Дома на Василия Сороку ждет жена и маленький сын, которому всего 2 года.

Несмотря на неоднократные обращения, Василию долго не оказывали надлежащую медицинскую помощь, поэтому мужчина был вынужден терпеть сильную боль.

Наконец хорошие новости, которых все мы ждали и добивались совместными усилиями. Надеюсь, рука будет спасена, функции восстановятся в полном объеме, а Василий и все моряки быстрее вернутся домой,

– дописал в соцсети адвокат.

Как украинские моряки попали в плен России?25 ноября 2018 года в районе Керченского пролива пограничный корабль России протаранил буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. В России заявили, что украинские корабли якобы неправомерно вошли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и направлялись к Керченскому проливу.



После атаки украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива пограничные суда РФ устроили стрельбу по украинских судах. Поэтому 6 украинских военных моряков получили ранения.



Россия захватила 2 украинских корабля и взяла в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все украинские моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.



Предварительное следствие по делу моряков продлится в России до 25 мая.