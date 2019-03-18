Сколько лет в российских тюрьмах должны просидеть жертвы аннексии Крыма: цифра

Осужденные по политическим мотивам на аннексированном полуострове крымские татары и украинцы должны провести в заключении 257 лет.

Такую цифру назвал российский журналист Антон Наумлюк. Он подытожил сроки заключения всех осужденных Россией политических пленников, которые имеют отношение к Крыму.

Читайте также: Фильм "Заложники Путина" покажут в Европарламенте

257 лет должны будут провести в заключении крымские татары и украинцы, осужденные российским судом по политическим мотивам в Крыму или в делах, связанных с Крымом. Вместе с теми, кто еще не осужден, но находится под арестом, этот срок составляет 312 лет,

– отметил журналист.

Он добавил, что эти цифры продолжают расти. Соответствующий подсчет он сделал в контексте вопроса, чем обернулась аннексия Крыма.

Отметим, что 18 марта проходит 5 годовщина аннексии Крымского полуострова Россией. По этому случаю оккупированный полуостров посещает президент РФ Владимир Путин.

Что известно об аннексии Крыма Россией? В конце февраля 2014 года переброшенные из России и с крымских баз Черноморского флота РФ войска оккупировали Крымский полуостров. Поскольку российские военные были без опознавательных знаков, в народе их назвали "зелеными человечками".



16 марта 2014 года на территории АР Крым прошел псевдореферендум о статусе полуострова, организованный Кремлем. По сфальсифицированным результатам этого "голосования" Россия включила Крым в свой состав.



Ни Украина, ни Евросоюз, ни США не признали результаты референдума и считают, что Россия аннексировала Крым.