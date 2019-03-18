Фильм "Заложники Путина" покажут в Европарламенте
В Европарламенте покажут фильм "Заложники Путина" об украинских политзаключенных, находящихся в плену Российской Федерации.
Организаторы сообщили в Facebook, что показ состоится 19 марта.
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Организаторы хотят привлечь внимание Европарламента к безнаказанности российских властей, которая задерживает людей, лишая их основных прав человека, для того, чтобы запугать своих оппонентов.
"Многие из них находятся в длительном изолированном заключении, что имеет разрушительное влияние на их психическое здоровье. Они не имеют доступа к медицинским услугам и лишены всякого общения со своими семьями и внешним миром", – рассказали авторы фильма.
Смотрите трейлер к фильму "Заложники Путина":
Что известно о фильме "Заложники Путина"?
Фильм создан польскими кинорежиссером и журналистом Божедаров Паяком и Петром Малиновским при поддержке британского посольства в Украине. Продюсером является Аля Шандра. В фильме рассказывается об ужасных условиях содержания политзаключенных, которые угрожают их здоровью, жизни и человеческому достоинству. Фильм включает в себя истории, в частности, про Павла Гриба, Евгения Панова и Бекира Дегерменджы.