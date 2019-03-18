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      Фильм "Заложники Путина" покажут в Европарламенте

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      Фильм "Заложники Путина" покажут в Европарламенте
      Фильм "Заложники Путина" покажут в Европарламенте / Фото из открытых источников

      В Европарламенте покажут фильм "Заложники Путина" об украинских политзаключенных, находящихся в плену Российской Федерации.

      Организаторы сообщили в Facebook, что показ состоится 19 марта.

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      Организаторы хотят привлечь внимание Европарламента к безнаказанности российских властей, которая задерживает людей, лишая их основных прав человека, для того, чтобы запугать своих оппонентов.

      "Многие из них находятся в длительном изолированном заключении, что имеет разрушительное влияние на их психическое здоровье. Они не имеют доступа к медицинским услугам и лишены всякого общения со своими семьями и внешним миром", – рассказали авторы фильма.

      Смотрите трейлер к фильму "Заложники Путина":

      Что известно о фильме "Заложники Путина"?
      Фильм создан польскими кинорежиссером и журналистом Божедаров Паяком и Петром Малиновским при поддержке британского посольства в Украине. Продюсером является Аля Шандра. В фильме рассказывается об ужасных условиях содержания политзаключенных, которые угрожают их здоровью, жизни и человеческому достоинству. Фильм включает в себя истории, в частности, про Павла Гриба, Евгения Панова и Бекира Дегерменджы.

      Джерело: https://censor.net.ua/ua/p311626

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      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости культуры Владимир Путин Европарламент Украинцы в плену РФ Заложники
      Источник: 24 Канал
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