Фильм "Заложники Путина" покажут в Европарламенте

В Европарламенте покажут фильм "Заложники Путина" об украинских политзаключенных, находящихся в плену Российской Федерации.

Организаторы сообщили в Facebook, что показ состоится 19 марта.

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Организаторы хотят привлечь внимание Европарламента к безнаказанности российских властей, которая задерживает людей, лишая их основных прав человека, для того, чтобы запугать своих оппонентов.

"Многие из них находятся в длительном изолированном заключении, что имеет разрушительное влияние на их психическое здоровье. Они не имеют доступа к медицинским услугам и лишены всякого общения со своими семьями и внешним миром", – рассказали авторы фильма.

Смотрите трейлер к фильму "Заложники Путина":

Что известно о фильме "Заложники Путина"?

Фильм создан польскими кинорежиссером и журналистом Божедаров Паяком и Петром Малиновским при поддержке британского посольства в Украине. Продюсером является Аля Шандра. В фильме рассказывается об ужасных условиях содержания политзаключенных, которые угрожают их здоровью, жизни и человеческому достоинству. Фильм включает в себя истории, в частности, про Павла Гриба, Евгения Панова и Бекира Дегерменджы.

Джерело: https://censor.net.ua/ua/p311626