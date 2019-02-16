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      Эксклюзивный репортаж из колонии, где находится политзаключенный Кольченко

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      Российские СМИ сообщили, что у пленника Кремля Александра Кольченко все в порядке в колонии Челябинской области. К заключенному украинцу пришли с инспекцией члены Общественного наблюдательного комиссии Челябинской области и показали, как живет политзаключенный.

      По наблюдениям адвоката, Кольченко сейчас стал бледным, замкнутым и перестал улыбаться.

      Читайте также: Освобождение политзаключенных в РФ: посредником может быть только Трамп, – адвокат

      кольченко
      Александр Кольченко в СИЗО РФ

      Правозащитница Татьяна Щур считает, что ничего катастрофического с Кольченко в колонии не происходит, но наблюдать за его состоянием нужно. Украинец бледный, видимо, после того, как перед Новым годом его на 10 суток посадили в изолятор. Мол, нарушил порядок передвижения по колонии.

      Кольченко рассказал, что ему пишут письма из Украины, России, Беларуси и стран Европы.

      .кольченко
      СИЗО, где находится Александр Кольченко

      Саша ростом более 1,90 метров и очень худой. Сейчас ему дают дополнительное питание – немного молока, сыра, иногда яйцо. В столовой утверждают, что так кормят всех очень высоких заключенных. Мама Кольченко рассказала, что на самом деле до голодовки сына в поддержку требований Олега Сенцова дополнительное питание ему не давали.

      кольченко
      Еда в столовой колонии

      Из-за роста и веса это питание должны были давно уже давать, но его назначили только после прекращения голодовки. У него тогда было критическое состояние, он потерял почти 10 килограмм,
      – объяснила мама политзаключенного Лариса Кольченко.

      Кольченко в колонии не работает, украинские политзаключенные не делают этого принципиально. Парень хотел учиться в Таврическом национальном университете, но ему не разрешили. Мол, вуз не имеет лицензии для преподавания в этой колонии.

      Что известно о Таврическом национальном университете после аннексии Крыма?​
      Россия изменила название вуза на Крымский федеральный университет имени Вернадского. 15 марта 2014 года факультет украинской филологии и украиноведения прекратил обучение из-за опасений относительно безопасности студентов при "новой освободительной власти".

      В ноябре 2015 года Таврический национальный университет имени Вернадского переместили в Киев из аннексированного Крыма.

      кольченко
      Двор колонии в Челябинске

      Украинец переживает из-за того, что в колонию не доходят книги, которые присылают друзья. В СИЗО говорят, что, мол, лимит посылок исчерпан. Кольченко доказывает, что есть механизм, который позволяет получить книги.

      Мать политзаключенного просит писать сыну даже если он не отвечает.

      "Всегда говорит, что нет особенно о чем писать, потому что каждый день похож. Очень просит прощения у тех, кому не ответил. Людей просит писать о себе, о том, что происходит в Украине в сфере искусства, культуры, науки, ведь о политике писать нельзя", – сказала Лариса Кольченко.

      Почему осудили украинского политзаключенного Александра Кольченко?​
      В 2014 году в Крыму российские оккупанты арестовали активиста-анархиста Александра Кольченко, режиссера Олега Сенцова и еще двух человек.

      В августе 2015 года российский суд признал их виновными в подготовке терактов в Крыму и поджоге офисов двух партий в Симферополе. 28-летний Александр Кольченко должен просидеть в российской колонии строгого режима 10 лет.

      Полный выпуск программы "Крым Реалии" смотрите сегодня на 24 Канале в 18:00. Не пропустите

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      Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия Заложники СІЗО Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 канал
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