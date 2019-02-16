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      Ексклюзивний репортаж з колонії, де перебуває політв'язень Кольченко

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      Російські ЗМІ повідомили, що у бранця Кремля Олександра Кольченка все гаразд у колонії Челябінської області. До ув'язненого українця відвідались з інспекцією члени Громадської наглядової комісії Челябінської області та показали, як живе політв'язень.

      За спостереженнями адвоката, Кольченко нині є блідим, замкненим та перестав посміхатися.

      Читайте також: Звільнення політв'язнів у РФ: посередником може бути тільки Трамп, – адвокат

      кольченко
      Олександр Кольченко у СІЗО РФ

      Правозахисниця Тетяна Щур вважає, що нічого катастрофічного з Кольченком в колонії не відбувається, але спостерігати за його станом потрібно. Українець блідий, мабуть, після того, як перед Новим роком його на 10 діб посадили до ізолятора. Мовляв, порушив порядок пересування по колонії.

      Кольченко розповів, що йому пишуть листи з України, Росії, Білорусі та країн Європи.кольченко
      СІЗО, де перебуває Олександр Кольченко

      Сашко на зріст понад 1,90 метрів та дуже худий. Зараз йому дають додаткове харчування – трохи молока, сиру, іноді яйце. В їдальні стверджують, що так годують усіх дуже високих в'язнів. Мама Кольченка розповіла, що насправді до голодування сина на підтримку вимог Олега Сенцова додаткове харчування йому не давали.

      кольченко
      Їжа у їдальні колонії 

      Через ріст і вагу це харчування мали давно вже давати, але його призначили лише після припинення голодування. В нього тоді був критичний стан, він втратив майже 10 кілограмів,
      – пояснила мама політв’язня Лариса Кольченко.

      Кольченко у колонії не працює, українські політв'язні не роблять цього принципово. Хлопець хотів навчатися в Таврійському національному університеті, але йому не дозволили. Мовляв, ВНЗ не має ліцензії для викладання в цій колонії.

      Що відомо про Таврійський національний університет після анексії Криму? Росія змінила назву ВНЗ на Кримський федеральний університет імені Вернадського. 15 березня 2014 факультет української філології та українознавства припинив навчання через побоювання щодо безпечності студентів при "новій визвольній владі".

      У листопаді 2015 року Таврійський національний університет імені Вернадського перемістили до Києва з анексованого Криму.

      кольченко
      Подвір'я колонії у Челябінську

      Українець переживає через те, що до колонії не доходять книги, які надсилають друзі. В СІЗО кажуть, що, мовляв, ліміт посилок вичерпано. Кольченко доводить, що є механізм, який дозволяє отримати книги.

      Мати політв'язня просить писати сину навіть, якщо він не відповідає.

      "Завжди каже, що нема особливо про що писати, бо кожний день схожий. Дуже просить вибачення у тих, кому не відповів. Людей просить писати про себе, про те, що відбувається в Україні у сфері мистецтва, культури, науки, адже про політику писати не можна", – сказала Лариса Кольченко.

      Чому засудили українського політв'язня Олександра Кольченка?У 2014 році у Криму російські окупанти арештували активіста-анархіста Олександра Кольченка, режисера Олега Сенцова та ще двох осіб. 

      У серпні 2015 року російський суд визнав їх винними в підготовці терактів в Криму і підпалі офісів двох партій у Сімферополі. 28-річний Олександр Кольченко повинен просидіти у російській колонії суворого режиму 10 років.

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      Теги: Новини України Новини Росії Україна – Росія Українці в полоні РФ СІЗО Заручники
      Джерело: 24 канал
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