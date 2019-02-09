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      Звільнення політв'язнів у РФ: посередником може бути тільки Трамп, – адвокат

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      Звільнення політв'язнів у РФ: посередником може бути тільки Трамп
      Звільнення політв'язнів у РФ: посередником може бути тільки Трамп / nv.ua

      Адвокат незаконно ув'язненого у Росії журналіста Романа Сущенка Марк Фейгін вважає, що потрібно змінювати тактику переговорів щодо звільнення українських політв'язнів у РФ.

      Фейгін вважає, що сторонам, які ведуть переговори з Кремлем, потрібно "менше рефлексувати і більш чітко ставити питання", пише "Укрінформ".

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      "Москва принципово перестає звертати увагу на свій імідж, на питання гуманітарного плану», – сказав адвокат. Він вважає, що використовуючи посередників, потрібно "відкрито, наполегливо, прямою мовою пропонувати варіанти обмінів".

      Наразі таким посередником міг би бути тільки Дональд Трамп,
      – сказав Фейгін.

      Адвокат навів конкретний приклад: президента США звинувачують у зв'язках з росіянами, і з бажання довести зворотне, а також "заради нарцисичного самозамилування, він може вирішити подібні проблеми: і українських моряків, і Сущенка".

      За що засудили Романа Сущенка?Романа Сущенка затримали та заарештували 30 вересня 2016 року у Москві, куди він приїхав до хворого двоюрідного брата. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через 2 дні після затримання. Російська сторона заявила, що Сущенко – "полковник" і "кадровий співробітник Головного управління розвідки Міноборони України". Слідчі РФ запевняють, що він нібито працював на українську розвідку під прикриттям журналіста. За версією ФСБ, Сущенка цікавили структурні подробиці Росгвардії. 4 червня 2018 року Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, а згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ.

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      Теги: Україна – Росія Новини Росії Новини політики Новини України Українці в полоні РФ Дональд Трамп Роман Сущенко Марк Фейгін
      Джерело: 24 Канал
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