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Вирок Сущенку: стало відомо, які дії в Росії "пришили" українському журналісту

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У Росії засудили Романа Сущенка
У Росії засудили Романа Сущенка / ТАСС

Українського журналіста Романа Сущенка засудили в Росії до 12 років колонії суворого режиму за нібито роботу на українську розвідку та спробу з'ясувати можливість нового наступу проросійських бойовиків Донеччини на Маріуполь.

Про це повідомляє "Коммерсант".

Зазначимо, що 4 червня Московський міський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму.

За інформацією видання, слідство Федеральної служби безпеки Росії вважає, що Сущенко, який прилетів у вересні 2016 року з Парижа до Москви у відпустку до двоюрідного брата, використовував свій візит не лише для зустрічей із родичем, але й для збору інформації.

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Російські слідчі стверджують, що випускник військового училища Сущенко, який мав звання полковника, нібито працював на українську розвідку під прикриттям журналіста. За версією ФСБ, Сущенка цікавили структурні подробиці Росгвардії, створеної незадовго до цього.

Слідчі також запевняють, що Сущенко намагався з'ясувати у колишніх російських військових можливість нового наступу проросійських бойовиків Донеччини на Маріуполь.

"Перший наступ – у серпні 2014 року – призвів до фактичного розгрому українських військ, у результаті якого "ополченці" ледь не отримали вихід до моря", – наголошує видання.

У свою чергу знайомі Сущенка переконані, що слідчим ФСБ було заздалегідь відомо про військове минуле журналіста, що і стало приводом для встановлення стеження за ним.

До слова, головного редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського можуть обміняти на українського журналіста, політв'язня в Росії Романа Сущенка. Таке переконання висловив адвокат Вишинського Андрій Доманський.

Теги: Новини України Новини Росії Українці в полоні РФ Війна на Донбасі Роман Сущенко журналісти ФСБ Новини Маріуполя
Джерело: 24 Канал
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