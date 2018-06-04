Суд у Росії виніс вирок українцеві Роману Сущенку

Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії строгого режиму.

У Росії його судили у так званій справі про шпигунство.

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Відповідне рішення у Мосміськсуді було оголошене у понеділок, 4 червня.

Визнати Сущенка винним в скоєнні злочину, передбаченого ст. 276 КК РФ (шпигунство) і призначити йому покарання у вигляді 12 років з відбуванням покарання у виправній колонії суворого режиму,

– оголосив суддя Олег Музиченко.

Як інформує кореспондент "Інтерфакс", процес у справі Сущенка відбувався у закритому режимі, тому суддя оголосив тільки вступну та резолютивну частини вироку.

Відомо, що під час так званих дебатів сторін обвинувачення пропонувало призначити українцеві покарання у вигляді 14 років колонії суворого режиму.

Захист наполягав на невинності підсудного.

Адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін повідомив, що вже завтра подаватиме скаргу на цей вирок.

Роману Сущенко вынесен приговор. 12 лет строгого режима. Жалоба будет подана завтра. — Mark Feygin (@FeyginMark) 4 червня 2018 р.

Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка незаконно затримали у Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила українця у шпигунстві, назвавши кадровим розвідником Міноборони України.