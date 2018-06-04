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Суд в России вынес приговор украинцу Роману Сущенко

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Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима в России
Сущенко приговорили к 12 годам колонии строгого режима в России / Фото из открытых источников

Московский городской суд приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима.

В России его судили по так называемому делу о шпионаже.

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Соответствующее решение в Мосгорсуде было объявлено в понедельник, 4 июня.

Признать Сущенко виновным в совершении преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ (шпионаж) и назначить ему наказание в виде 12 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима,
– объявил судья Олег Музыченко.

Как передает корреспондент "Интерфакс", процесс по делу Сущенко проходил в закрытом режиме, поэтому судья огласил только вводную и резолютивную части приговора.

Известно, что во время так называемых дебатов сторон обвинение предлагало назначить украинцу наказание в виде 14 лет колонии строгого режима.

Защита настаивала на невиновности подсудимого.

Адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин сообщил, что уже завтра будет подавать жалобу на этот приговор.

Напомним, украинского журналиста Романа Сущенко незаконно задержали в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России обвинила украинца в шпионаже, назвав кадровым разведчиком Минобороны Украины.

Теги: Новости Украины Новости России Украина – Россия заложники Украинцы в плену РФ Роман Сущенко
Источник: 24 Канал
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