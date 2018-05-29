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Фейгин рассказал о перспективах обмена Сущенко на Вышинского

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Роман Сущенко и Марк Фейгин
Роман Сущенко и Марк Фейгин / rbc.ua

В России 4 июня Мосгорсуд вынесет приговор украинскому журналисту Роману Сущенко. Украинского политзаключенного в РФ обвиняют в шпионаже. Вероятно, приговор будет стандартным, однако есть возможность переговоров по обмену на Вышинского.

Об этом в прямом эфире 24 Канала рассказал Марк Фейгин, правозащитник и адвокат Романа Сущенко.

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"Судебное заседание будет в понедельник, 4 июня, в 15:30. К сожалению, или к счастью, непонятной является такая скорость феноменальна. 28 мая послушать стороны, и они собираются написать приговор за 4 рабочих дня", – отметил Фейгин.

По его словам, как показывает практика, такое очень редко бывает, только если кто-то очень сильно спешит, или ждет этот приговор.

Это для того, чтобы вы понимали ситуацию, которая складывается. Возможно, это связано с началом Чемпионата мира по футболу в Москве, России. Возможно, руководство Кремля хочет поскорее избавиться от всех проблем, связанных с голоданием Сенцова, приговором Сущенко, и вообще со всей этой тематикой, которая последние полторы-две недели занимала политическое руководство России,
– прокомментировал правозащитник.

Фейгин заверил, что ожидает стандартный приговор: статья 276 предусматривает до 20 лет лишения свободы. Также он отметил, что на самом деле они ориентируются на переговоры, которые по Сущенко велись давно.

"Вот сейчас появилось лицо Вышинского. В данном случае этот компромисс больше подходит. Если бы Москва очень хотела вернуть Вышинского себе, то, наверное, пошла бы на эти уступки. Приговор здесь роли не играет, понятно, что он обвинительный", – добавил адвокат.

Напомним, прокурор просит для Романа Сущенко 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Украинского журналиста Романа Сущенко незаконно задержали в Москве 30 сентября 2016 года. ФСБ России тогда обвинила украинца в шпионаже, назвав кадровым разведчиком Минобороны Украины.

Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Роман Сущенко Обыски в киевском офисе "РИА Новости" Украинцы в плену РФ Судьи
Источник: 24 Канал
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