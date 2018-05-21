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В МИД России сделали циничное заявление в отношении украинского политзаключенного Сущенко

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В МИД РФ заявили, что Сущенко не был журналистом при въезде на территорию России
В МИД РФ заявили, что Сущенко не был журналистом при въезде на территорию России / Фото из открытых источников

Украинец Роман Сущенко якобы не был журналистом при въезде на территорию России, поскольку не указывал, что будет заниматься там информационной работой.

Об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в эфире одного из телеканалов, передает "ТАСС".

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"Это документальный факт. Это просто медицинский факт: господин Сущенко не был журналистом, когда он въезжал на территорию РФ. Об этом говорят оформленные им документы. Он не подавал документы и заявление на оформление пишущей журналисткой визы или аккредитации МИД, или какой-либо другой формы деятельности, которая хотя бы косвенно свидетельствовала, что он будет заниматься информационной работой", – подчеркнула она.

Спикер российского ведомства отметила, что не стоит сравнивать арест в Украине редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского и открытое уголовное дело в РФ против Сущенко, ведь украинец ни разу не заявлял "в юридической плоскости, о своих полномочиях в качестве журналиста".

Поэтому любые сравнения Сущенко с корреспондентами "РИА Новости Украина" – беспочвенны, не по какими-то моральным стандартам, а просто в юридической плоскости,
– заявила Захарова.

Также она добавила, что журналисты "РИА Новости Украина" "имели весь пакет украинских документов на осуществление своей деятельности". По ее мнению, "именно журналистская деятельность, послужила поводом для начала обысков, а затем арестов и всего того комплекса утверждений, которые были сделаны".

Кроме того, официальная представительница российского МИДа назвала нелепыми обвинения "РИА Новости Украина" в получении денег от России якобы за государственную измену, поскольку российские СМИ и "Россия Сегодня" платят за сюжеты своим корреспондентам по всему миру, а украинские силовики просто ведут "антироссийскую пропаганду".

Напомним, ранее один из главных пропагандистов Кремля Дмитрий Киселев заявил, что ради освобождения арестованного в Украине редактора "РИА Новости Украина" Кирилла Вышинского, можно освободить политзаключенных Романа Сущенко и Олега Сенцова.

Теги: Новости политики Новости России Украина – Россия Новости Украины журналисты Обыски в киевском офисе "РИА Новости" Роман Сущенко
Источник: 24 Канал
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