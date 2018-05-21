У МЗС Росії зробили цинічну заяву щодо українського політв'язня Сущенка

Українець Роман Сущенко нібито не був журналістом при в'їзді на територію Росії, оскільки не вказував, що буде займатися там інформаційною роботою.

Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Російської Федерації Марія Захарова в ефірі одного з телеканалів, передає "ТАСС".

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"Це документальний факт. Це просто медичний факт: пан Сущенко не був журналістом, коли він в'їжджав на територію РФ. Про це говорять оформлені ним документи. Він не подавав документи та заяву на оформлення журналістської візи, або акредитації МЗС, або якоїсь іншої форми діяльності, яка хоча б побічно свідчила, що він буде займатися інформаційною роботою", – наголосила вона.

Спікер російського відомства зазначила, що не варто порівнювати арешт в Україні редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського та відкриту кримінальну справу у РФ проти Сущенка, адже українець жодного разу не заявляв "в юридичній площині, про свої повноваження в якості журналіста".

Тому будь-які порівняння Сущенка з кореспондентами "РИА Новости Украина" – безпідставні, не за якимись моральними стандартами, а просто в юридичній площині,

– завила Захарова.

Також вона додала, що журналісти "РИА Новости Украина" "мали весь пакет українських документів на здійснення своєї діяльності". На її думку, "саме журналістська діяльність, послужила приводом для спочатку обшуків, а потім арештів і всього того комплексу заяв, які були зроблені".

Окрім того, офіційна представниця російського МЗС назвала безглуздими звинувачення "РИА Новости Украина" в отриманні грошей від Росії нібито за державну зраду, оскільки російські ЗМІ і "Россия Сегодня" платять за сюжети своїм кореспондентам по всьому світу, а українські силовики просто ведуть "антиросійську пропаганду".

Нагадаємо, раніше один з головних пропагандистів Кремля Дмитро Кисельов заявив, що заради звільнення заарештованого в Україні редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, можна звільнити політв'язнів Романа Сущенка та Олега Сенцова.