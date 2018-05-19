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Головний пропагандист Кремля запропонував обміняти Сенцова і Сущенка на редактора "РИА Новости"

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Кисельов запропонував обміняти Сенцова і Сущенка на редактора
Кисельов запропонував обміняти Сенцова і Сущенка на редактора "РИА Новости Украина" / texty.org.ua

Один з головних пропагандистів Кремля Дмитро Кисельов вважає, що заради звільнення заарештованого в Україні редактора "РИА Новости Украина" Кирила Вишинського, можна звільнити політв'язнів Романа Сущенка та Олега Сенцова.

Про це він висловився на протестній акції біля посольства України в Москві, повідомляють у російській редакції "Риа Новости".

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Я думаю, що всі засоби хороші зараз і Кирило повинен бути на свободі. Сущенко, Сенцов - це люди, які сидять за тероризм і підривну діяльність, Кирило нічим подібним не займався, тобто цей обмін буде, звичайно ж, не еквівалентним, свідомо,
– висловився Кисельов.

Попри "нерівноцінний обмін", російський пропагандист вважає, що Вишинський має бути на волі.

Користувачі соцмереж відразу висміяли такі слова Кисельова.

"Що і треба було довести. Росіяни відразу стають поступливими, коли з ними починають працювати їх же власними методами", – пишуть люди.

 

Теги: Новини політики Новини Росії журналісти Українці в полоні РФ Обшуки в київському офісі "РИА Новости"
Джерело: 24 Канал
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