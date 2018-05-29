Фейгін розповів про перспективи обміну Сущенка на Вишинського

У Росії 4 червня Мосміськсуд винесе вирок українському журналісту Роману Сущенку. Українського політв’язня у РФ звинувачують у шпигунстві. Ймовірно, вирок буде стандартним, проте є можливість перемовин щодо обміну на Вишинського.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу розповів Марк Фейгін, правозахисник та адвокат Романа Сущенка.

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"Судове засідання буде в понеділок, 4 червня, о 15:30. На жаль, чи на щастя, незрозумілою є така швидкість феноменальна. 28 травня послухати сторони, і вони збираються написати вирок за 4 робочих дні", – зазначив Фейгін.

За його словами, як показує практика, таке дуже рідко буває, тільки якщо хтось дуже сильно поспішає, чи чекає на цей вирок.

Це для того, аби ви розуміли ситуацію, яка складається. Можливо, це пов'язано з початком Чемпіонату світу з футболу у Москві, Росії. Можливо, керівництво Кремля хоче пошвидше позбавитись від усіх проблем, пов'язаних з голодуванням Сенцова, вироком Сущенка, і взагалі з усією цією тематикою, яка останні півтора-два тижні займала політичне керівництво Росії,

– прокоментував правозахисник.

Фейгін запевнив, що очікує на стандартний вирок: стаття 276 передбачає до 20 років позбавлення волі. Також він зазначив, що, насправді, вони орієнтуються на переговори, які щодо Сущенка велись давно.

"От зараз з'явилась особа Вишинського. В даному випадку цей компроміс найбільше пасує. Якби Москва дуже хотіла повернути Вишинського собі, то, напевно, пішла б на ці поступки. Вирок тут ролі не грає, зрозуміло, що він звинувачувальний", – додав адвокат.

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Нагадаємо, прокурор просить для Романа Сущенка 14 років позбавлення волі у колонії суворого режиму.



Українського журналіста Романа Сущенка незаконно затримали у Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії тоді звинуватила українця у шпигунстві, назвавши кадровим розвідником Міноборони України.