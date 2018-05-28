Прокурор РФ вимагає 14 років колонії суворого режиму для ув'язненого українця Сущенка

У Росії прокурор вимагає засудити українського політв'язня Романа Сущенка до 14 років колонії суворого режиму. Адже держзвинувачення вважає доведеною вину в шпигунстві.

Про це повідомив адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін, передає Інтерфакс.

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"Прокурор в ході дебатів попросив для Сущенка покарання у вигляді 14 років колонії суворого режиму", - сказав він.

В ході дебатів захист наполягає на невинуватості Сущенка, який, за словами адвоката, став жертвою провокації.

Наразі Роман Сущенко знаходиться під арештом. Термін його утримання під вартою продовжено до 30 вересня 2018 року.

Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка незаконно затримали у Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії тоді звинуватила українця у шпигунстві, назвавши кадровим розвідником Міноборони України.

