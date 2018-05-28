15:19
28 трав 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
21°C
26°C 7°C
  • вівторок
    25°C 14°C
  • середа
    26°C 11°C
  • четвер
    27°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Трудолюбний Локоть. Руссотуристо за кордоном
Вєсті Кремля
21:12, 26 травня
Вєсті.UA. Жир. Княжа доба у ВР. Белуччі по-українськи
Вєсті.UA
19:24, 26 травня
Яку велику гру під назвою
ЦРУ
09:00, 25 травня
Порошенко проти BBC: чи справді президент України купив зустріч з Трампом
Підсумки дна
16:00, 26 травня
Згадати Все. Похід у поліклініку
Згадати все
22:49, 25 травня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЛІГА ЧЕМПІОНІВ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО ВБИВСТВО ДЕПУТАТА ГУРИ У ЧЕРКАСАХ

Прокурор РФ вимагає 14 років колонії суворого режиму для ув'язненого українця Сущенка

117 Читать новость на русском
У Росії вимагають 14 років колонії суворого режиму для ув'язненого українця Сущенка
У Росії вимагають 14 років колонії суворого режиму для ув'язненого українця Сущенка / Радіо Свобода

У Росії прокурор вимагає засудити українського політв'язня Романа Сущенка до 14 років колонії суворого режиму. Адже держзвинувачення вважає доведеною вину в шпигунстві.

Про це повідомив адвокат Романа Сущенка Марк Фейгін, передає Інтерфакс.

Читайте також: У МЗС Росії зробили цинічну заяву щодо українського політв'язня Сущенка

"Прокурор в ході дебатів попросив для Сущенка покарання у вигляді 14 років колонії суворого режиму", - сказав він.

В ході дебатів захист наполягає на невинуватості Сущенка, який, за словами адвоката, став жертвою провокації.

Наразі Роман Сущенко знаходиться під арештом. Термін його утримання під вартою продовжено до 30 вересня 2018 року.

Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка незаконно затримали у Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії тоді звинуватила українця у шпигунстві, назвавши кадровим розвідником Міноборони України.
 

Теги: Новини політики Новини Росії Новини України Українці в полоні РФ Роман Сущенко
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Проросійський чиновник, який керує українським містом: що вдалось
сьогодні, 15:00 Проросійський чиновник, який керує українським містом: що вдалось "розкопати" про Аксьонова
Тетяна Мартинюк 164
Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
сьогодні, 11:57 Совковое детство – вся правда про СССР и детей в нем
Блог Медіа 1844
Їжа та комуналка: на що найбільше тратяться українці і чому це важливо
сьогодні, 10:12 Їжа та комуналка: на що найбільше тратяться українці і чому це важливо
Соломія Ніколайчук 1515
Почему мода в
сьогодні, 08:39 Почему мода в "ЛНР" не в моде?
Ольга Черненко 2154
Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
27 травня, 22:00 Політика Тимошенко, зустріч Меркель із Путіним і загострення на Донбасі – топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 1537
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук