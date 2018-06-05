Під час ЧС-2018 до Сущенка прийде ФСБ, – захисник змалював ймовірний сценарій

Громадський захисник незаконно засудженого у Росії українського журналіста Романа Сущенка розповів, чого варто чекати під час проведення у Чемпіонату світу з футболу 2018, що вже 14 червня стартує у Росії.

4 червня суд у Росії засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченнями у шпигунстві.

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Громадський захисник українця Марк Фейгін пояснив, чому вважає, що справа Сущенка зрушить з місця під час проведення у Росії Чемпіонату світу з футболу 2018.

Фейгін зазначив, що під час ЧС Сущенка будуть відвідувати представники ФСБ Росії і робитимуть йому різного роду "пропозиції".

Думаю, зараз під час Чемпіонату світу з футболу будуть різні багатосторонні консультації. Ймовірно, Романа відвідають оперативники з ФСБ, які зроблять йому деякі пропозиції,

– зазначив захисник в інтерв'ю виданню "Укрінформ".

Водночас він запевнив, що і адвокати, і українські дипломати перебуватимуть у тісному контакту з Романом Сущенком, аби "у супротивної сторони не було спокуси влаштувати якусь розводку".

Нагадаємо, українського журналіста Романа Сущенка, який був власним кореспондентом "Укрінформ" у Франції, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою.