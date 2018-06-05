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Во время ЧМ-2018 к Сущенко придет ФСБ – защитник обрисовал вероятный сценарий

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Марк Фейгин – общественный защитник Сущенко
Марк Фейгин – общественный защитник Сущенко / Facebook

Общественный защитник незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко рассказал, чего стоит ожидать во время проведения Чемпионата мира по футболу 2018, что уже 14 июня стартует в России.

4 июня суд в России приговорил украинского журналиста Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима по обвинениям в шпионаже.

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Общественный защитник украинца Марк Фейгин объяснил, почему считает, что дело Сущенко сдвинется с места во время проведения в России Чемпионата мира по футболу 2018.

Фейгин отметил, что во время ЧМ Сущенко будут посещать представители ФСБ России и делать ему разного рода "предложения".

Думаю, сейчас во время Чемпионата мира по футболу будут различные многосторонние консультации. Вероятно, Романа посетят оперативники из ФСБ, которые сделают ему некоторые предложения,
– отметил защитник в интервью изданию "Укринформ".

В то же время он заверил, что и адвокаты, и украинские дипломаты будут находиться в тесном контакте с Романом Сущенко, чтобы "у противной стороны не было соблазна устроить какую-то разводку".

Напомним, украинского журналиста Романа Сущенко, который был собственным корреспондентом "Укринформ" во Франции, задержали 30 сентября 2016 года в Москве, куда он прибыл с частной поездкой.

Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Украинцы в плену РФ Чемпионат мира по футболу - 2018 Марк Фейгин Роман Сущенко
Источник: 24 Канал
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