Засуджуємо придушення тих, хто працює на захист правди, – Канада відреагувала на вирок Сущенку

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд засудила зухвалий вирок російського суду незаконно затриманому у Москві українському журналістові Роману Сущенку.

4 червня суд у Росії засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченнями у шпигунстві.

Захист українця 5 червня має намір подати апеляцію на такий вирок.

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Своє обурення з приводу вироку Сущенку вже висловив президент України Петро Порошенко та міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який вкотре застеріг українців від поїздок до Росії.

Вирок Сущенку засудили у Канаді.

Міністр закордонних справ Канади українського походження Христя Фріланд, коментуючи ситуацію з Сущенком згадала, що у минулому вона теж була журналістом.

Як колишній журналіст, я приголомшена через арешт і засудження українського журналіста Романа Сущенка до 12 років у в'язниці в Росії. Канада засуджує цю спробу придушити тих, хто працює на захист правди,

– написала Фріланд на своїй сторінці у Twitter.

As a former journalist, I am appalled by the arrest & sentencing of Ukrainian journalist Roman Sushchenko to 12 years in jail in Russia. Canada condemns this attempt to repress those who work in defence of the truth. — Chrystia Freeland (@cafreeland) 4 червня 2018 р.

До слова, раніше заяву з вимогою звільнити українського журналіста з російського ув'язнення оприлюднила ОБСЄ.