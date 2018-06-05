Засуджуємо придушення тих, хто працює на захист правди, – Канада відреагувала на вирок Сущенку
Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд засудила зухвалий вирок російського суду незаконно затриманому у Москві українському журналістові Роману Сущенку.
4 червня суд у Росії засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму за звинуваченнями у шпигунстві.
Захист українця 5 червня має намір подати апеляцію на такий вирок.
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Своє обурення з приводу вироку Сущенку вже висловив президент України Петро Порошенко та міністр закордонних справ України Павло Клімкін, який вкотре застеріг українців від поїздок до Росії.
Вирок Сущенку засудили у Канаді.
Міністр закордонних справ Канади українського походження Христя Фріланд, коментуючи ситуацію з Сущенком згадала, що у минулому вона теж була журналістом.
Як колишній журналіст, я приголомшена через арешт і засудження українського журналіста Романа Сущенка до 12 років у в'язниці в Росії. Канада засуджує цю спробу придушити тих, хто працює на захист правди,
– написала Фріланд на своїй сторінці у Twitter.
До слова, раніше заяву з вимогою звільнити українського журналіста з російського ув'язнення оприлюднила ОБСЄ.