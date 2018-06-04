Подібними "вироками" Кремль демонструє панічний страх, – Порошенко про суд над Сущенком

Президент України Петро Порошенко відреагував на вирок російського суду у справі українського політв'язня Кремля Романа Сущенка. Зазначимо, Сущенку присудили 12 років ув'язнення у колонії строгого режиму.

На цю новину Порошенко відреагував у своєму Twitter.

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Безпрецедентний цинізм російського «суду», який за надуманими звинуваченнями засудив українського журналіста Романа Сущенка, доводить – кремлівський режим не зупиниться ні перед чим у своїй спробі зламати дух українців,

– зазначив глава держави.

Окрім цього, Петро Порошенко заявив, що такими "вироками" Росія демонструє свій панічний страх, а також підтверджує агресію щодо України.

Впевнений, що РФ неодмінно понесе покарання за свої вчинки. Подібними «вироками» Кремль демонструє панічний страх, підписується у власній агресії проти України та виносить вирок сам собі. — Петро Порошенко (@poroshenko) 4 июня 2018 г.

Нагадаємо, 4 червня Московський міський суд засудив українського журналіста Романа Сущенка до 12 років колонії строгого режиму. У Росії його судили у так званій справі про шпигунство. Процес у справі Сущенка відбувався у закритому режимі, тому суддя оголосив тільки вступну та резолютивну частини вироку. Відомо, що захист українського політв'язня збирається оскаржувати таке рішення суду.

Додамо, що українського журналіста Романа Сущенка незаконно затримали у Москві 30 вересня 2016 року. ФСБ Росії звинуватила українця у шпигунстві, назвавши кадровим розвідником Міноборони України.