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      Роман Сущенко намалював у в'язниці картину для Епіфанія: фото

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      У День народження Романа Сущенка журналісти, активісти, депутати та представники духовенства зібрались, аби символічно відзначити цю дату. Натомість донька українського політв'язня привезла подарунок для предстоятеля ПЦУ Епіфанія – картину "Софіївський собор".

      Зустріч відбулася у приміщенні "Укрінформу", розповів кореспондент 24 каналу у прямому ефірі.

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      Донька Романа Сущенка Юлія розповіла, що її батько малює картини, використовуючи для малювання підручні засоби, до прикладу, буряковий сік. Одну з таких картин вона передала Епіфанію. Схожі картини були розвішені в залі, де проходила зустріч.

      Картину
      Картину "Софіївський собою", яку намалював Роман Сущенко, подарували Епіфанію

      Митрополит Київський Епіфаній сказав, що Православна церква України долучається до процесу звільнення український політв’язнів.

      Ми утворили спеціальну Православну місію допомоги жертвам порушення прав людини та особам, позбавленим волі. Керувати цією місією буде сімферопольський архієпископ Климент,
      – відповів предстоятель ПЦУ.

      Прийшла і Ірина Геращенко, яка вже декілька років займається звільненням українських політв’язнів. Вона стверджує, що українська влада робить все, аби здійснити обмін бранців Кремля на росіян, які перебувають в Україні.

      Усім присутнім роздали листівки з видами Києва. На звороті була написана адреса, за якою можна відправити листівку до Романа Сущенка, дописавши привітання російською мовою.

      За що засудили Романа Сущенка? Романа Сущенка затримали та заарештували 30 вересня 2016 року у Москві, куди він приїхав до хворого двоюрідного брата. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через 2 дні після затримання. Російська сторона заявила, що Сущенко – "полковник" і "кадровий співробітник Головного управління розвідки Міноборони України". Слідчі РФ запевняють, що він нібито працював на українську розвідку під прикриттям журналіста. За версією ФСБ, Сущенка цікавили структурні подробиці Росгвардії. 4 червня 2018 року Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, а згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ.

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      Теги: Новини України Новини культури Роман Сущенко Українці в полоні РФ Епіфаній
      Джерело: 24 канал
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