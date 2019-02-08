Ювілей за ґратами: українському політв'язню Сущенку виповнюється 50 років

Українському журналістові Роману Сущенку виповнюється 50. Це – вже третій день народження, який йому доводиться зустрічати у російських казематах.

Хто такий Роман Сущенко та чому його засудили

Роман Сущенко народився 8 лютого 1969 року в місті Черкаси. Закінчив Київське вище танкове інженерне училище, а також Інститут журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

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З 2002 року – журналіст національного державного агентства "Укрінформ", а з 2010 року – кореспондент цього ж видання у Франції.

Його затримали та заарештували 30 вересня 2016 року у Москві, куди він приїхав до хворого двоюрідного брата. Про місце перебування Сущенка стало відомо лише через 2 дні після затримання.



У РФ Сущенка звинуватили у шпигунстві на користь України

Російська сторона заявила, що Сущенко – "полковник" і "кадровий співробітник Головного управління розвідки Міноборони України". Слідчі РФ запевняють, що він нібито працював на українську розвідку під прикриттям журналіста. За версією ФСБ, Сущенка цікавили структурні подробиці Росгвардії.

Слідчі також наполягли, що Сущенко намагався дізнатися у колишніх російських військових про можливість нового наступу проросійських бойовиків Донеччини на Маріуполь.

4 червня 2018 року Московський суд засудив Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, а згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ. Слухання відбувалися в закритому режимі, оскільки справа маркована грифом "цілком таємно".

У яких умовах тримають Сущенка

Чоловік розповів, що спочатку його посадили в холодну камеру, доводилося спати в одязі. Лише після звернення до консула Сущенко домігся, аби в приміщенні заміряли температуру. Виявилося, що там всього лише +13, тож бранця перевели.

У січні доньці та дружині Сущенка дозволили поїхати до Романа на три дні. Весь цей час вони жили на території колонію суворого режиму в Кіровській області. Журналіст просив, щоб рідні привезли гречки та картоплі.

Якщо порівняти, як він виглядав до цих подій і як виглядає зараз – таке враження, що постарів років на 10,

– зазначила донька полоненого Юлія.

Вона також розповіла, що батько дуже схуд, посивів та має проблеми з тиском. "Раніше, коли батьку приносили гарячу воду, його відразу вели на прогулянку. Тож він був змушений закутувати цю воду в одяг, щоб хоч трохи зберегти температуру", – поділилася Юлія.

Як журналіст підтримує свій дух за ґратами

Родина отримала від полоненого майже 90 листів та ще й з малюнками, зокрема Парижа та Києва. На них – Андріївський узвіз та Володимирська гірка, де Роман раніше гуляв з донькою та сином.

Малюнки полоненого журналіста

За ці три роки син Максим жодного разу не бачив батька. Хлопчика вирішили не брати на зустріч з Романом, аби не пригнічувати в'язницею. Для сина чоловік пише окремі листи та малює для нього автомобілі.



Один з малюнків Сущенка для сина

Родина Сущенка вірить, що він повернеться додому раніше, ніж обіцяють російські правоохоронці, адже він ні в чому невинний й став лише розмінною монетою в політичній грі Кремля.

Як можна підтримати українця

Підбадьорити Романа листівкою може кожен. Зауважте: писати потрібно виключно російською, щоб пропустила цензура.

Адреса для листів:

Сущенку Роману Владимировичу

ФКУ ИК-11 УФСИН России по Кировской обл.,

деревня Утробино, Кировская область,

Россия

613043



