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      Засуджених окупантами Сущенка і Семену номінували на премію ЮНЕСКО: деталі

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      Роман Сущенко І Микола Семена
      Роман Сущенко І Микола Семена / колаж 24 каналу

      Міністерство інформаційної політики спільно з вітчизняним МЗС номінували українського журналіста і політв'язня Романа Сущенка, а також – його колегу, кримського репортера, засудженого до умовного терміну на півострові, Миколу Семену на премію ЮНЕСКО.

      Кожна країна може подати не більше трьох кандидатів на цю премію, а для України – надзвичайно важливо, щоб Сущенко та Семена були відзначені цієї нагородою. Мовиться про премію ЮНЕСКО зі свободи слова, передає "Укрінформ".

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      Про висунення обидвох журналістів повідомила заступниця міністра інформаційної політики Еміне Джапарова.

      Разом з Міністерством закордонних справ ми подали кандидатури Миколи Семени та Романа Сущенка на премію ЮНЕСКО зі свободи слова. Це премія Гільєрмо Кано,
      – пояснила Джапарова.

      Цим жестом, за словами представниці міністерства, в Україні висловлюють підтримку засудженим журналістам.

      "Ми не знаємо, чи вони отримають цю нагороду, але навіть номінації цих журналістів – це така ознака нашої підтримки цих людей, які сьогодні перебувають у неволі", – додала Джапарова.

      Хто такий Роман Сущенко? Український журналіст, політв’язень. Його затримали та арештували у Москві 30 вересня 2016 року.

      У чому його звинувачують? Росія звинуватила журналіста у шпигунстві на користь України. Московський суд засудив Романа Сущенка до 12 років колонії суворого режиму, згодом цей вирок визнав законним Верховний суд РФ. Покарання бранець відбуває у колонії в селищі Утробіно, що розташоване у Кіровській області Росії.

      Хто такий Микола Семена? Український і кримський журналіст. Окупанти засудили його за те, що він не визнає анексію Криму Росією. 

      Який вирок йому оголосив російський суд? У вересні 2017 року російський суд у Сімферополі призначив Семені покарання у вигляді двох із половиною років умовно з випробувальним терміном на три роки й забороною займатися публічною діяльністю на три роки. У грудні того ж року підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму частково пом'якшив вирок Семені в частині додаткового покарання, скоротивши термін заборони публічної діяльності до двох років.

      Що відомо про премію ЮНЕСКО зі свободи слова? Премія свободи преси ЮНЕСКО має ще одну назву – премія імені Гільєрмо Кано.

      Її заснували у 1997 році та вручають щорічно.

      Нагорода вшановує особу, організацію або установу, які зробили видатний внесок у захисті та сприянні свободи преси в будь-якій точці світу, особливо коли це було досягнуто перед обличчям небезпеки. Премія названа на честь Гільєрмо Кано, колумбійського журналіста, який був убитий перед офісом газети, у якій працював, 17 грудня 1986 року.

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      Теги: Новини України Новини політики Роман Сущенко Журналісти Анексія Криму ЮНЕСКО МЗС України Міністерство інформаційної політики Кабінет Міністрів України
      Джерело: 24 Канал
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