Осужденных оккупантами Сущенко и Семена номинировали на премию ЮНЕСКО: детали

Министерство информационной политики совместно с отечественным МИД номинировали украинского журналиста и политзаключенного Романа Сущенко, а также – его коллегу, крымского репортера, приговоренного к условному сроку на полуострове, Николая Семена на премию ЮНЕСКО.

Каждая страна может представить не более трех кандидатов на эту премию, а для Украины – очень важно, чтобы Сущенко и Семена были отмечены этой наградой. Речь идет о премии ЮНЕСКО по свободе слова, передает "Укринформ".

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О выдвижении обоих журналистов сообщила заместитель министра информационной политики Эмине Джапарова.

Совместно с Министерством иностранных дел мы подали кандидатуры Николая Семены и Романа Сущенко на премию ЮНЕСКО по свободе слова. Это премия Гильермо Кано,

– пояснила Джапарова.

Этим жестом, по словам представительницы министерства, в Украине выражают поддержку осужденным журналистам.

"Мы не знаем, получат ли они эту награду, но даже номинация этих журналистов – это такой признак нашей поддержки этих людей, которые сегодня находятся в неволе", – добавила Джапарова.

Кто такой Роман Сущенко? Украинский журналист, политзаключенный. Его задержали и арестовали в Москве 30 сентября 2016 года.

В чем его обвиняют? Россия обвинила журналиста в шпионаже в пользу Украины. Московский суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ. Наказание пленник отбывает в колонии в поселке Утробино, расположенном в Кировской области России.

Кто такой Николай Семена? Украинский и крымский журналист. Оккупанты осудили его за то, что он не признает аннексию Крыма Россией.

Какой приговор ему объявил российский суд? В сентябре 2017 года российский суд в Симферополе назначил Семени наказание в виде двух с половиной лет условно с испытательным сроком на три года и запретом заниматься публичной деятельностью на три года. В декабре того же года подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма частично смягчил приговор Семени в части дополнительного наказания, сократив срок запрета публичной деятельности до двух лет.

Что известно о премии ЮНЕСКО по свободе слова?Премия свободы прессы ЮНЕСКО еще одно название – премия имени Гильермо Кано.



Ее основали в 1997 году и вручается она ежегодно.



Награда чтит лицо, организацию или учреждение, внесших выдающийся вклад в защиту и содействие свободы прессы в любой точке мира, особенно когда это было достигнуто перед лицом опасности. Премия названа в честь Гильермо Кано, колумбийского журналиста, который был убит перед офисом газеты, в которой работал, 17 декабря 1986 года.