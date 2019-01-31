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      Сущенко нарисовал украинскую святыню в русском плену: впечатляющее фото

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      Роман Сущенко
      Роман Сущенко / Фото из открытых источников

      Украинский журналист и политзаключенный Кремля Роман Сущенко удивил очередным рисунком, который он создал в российском заключении. Политзаключенный нарисовал пейзаж, на котором изобразил Софию Киевскую.

      Работу Сущенко выполнил с помощью шариковой ручки и пастели. Предыдущим рисунком пленника Кремля был зимний пейзаж с Киево-Печерской лаврой. В колонии в российском Утробино Сущенко нарисовал также цветочный натюрморт и Руанский собор. Несколько рисунков политзаключенный адресовал своему сыну, передает "Укринформ".

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      24 канал сообщал, что 15 февраля в Париже должна состояться выставка изобразительных работ Романа Сущенко, которые тот написал в русском плену.Сущенко малюнок картина полон російська колонія
      Пейзаж с изображением Софии Киевской, нарисованный Романом Сущенко

      Украинец неоднократно удивлял из-за решетки собственными картинами, нарисованными с помощью подручных предметов: чайных пакетиков, луковой шелухи и шариковых ручек. Открытие выставки под названием "Искусство за решеткой" состоится в Культурно-информационном центре Украины во Франции.

      Кто такой Роман Сущенко? Украинский журналист, политзаключенный. Его задержали и арестовали в Москве 30 сентября 2016 года.

      В чем его обвиняют? Россия обвинила журналиста в шпионаже в пользу Украины. Московский суд приговорил Романа Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ. Наказание пленник отбывает в колонии в поселке Утробино, которое расположено в Кировской области России.

      СУЩЕНКО В ПЛЕНУ РФ: ХРОНИКА ПОСЛЕДНИХ СОБЫТИЙ

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      Теги: Новости Украины Роман Сущенко Исскусство Заложники Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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