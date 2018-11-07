Политзаключенного-украинца Сущенко этапировали в другую российскую колонию

Незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в Кировской области. Эта колония расположена в более чем тысяче километрах от Москвы.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на дочь политзаключенного Юлию Сущенко.

Она уточнила, что украинца этапировали в федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №11" Федеральной службы исполнения наказаний России по Кировской области (г. Кирово-Чепецк, с. Утробино). Такую информацию Посольству Украины в Москве сообщили в ФСИН.

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По словам дочери политзаключенного, более подробную информацию о состоянии Сущенко можно будет узнать после визита к нему консула или адвоката.

Напомним, 12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда 12 лет заключения для Романа Сущенко.

Кто такой Роман Сущенко?

Украинский журналист задержан и арестован 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через 2 дня после задержания. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.