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      Политзаключенного-украинца Сущенко этапировали в другую российскую колонию

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      Романа Сущенко этапировали в колонию в Кировской области России
      Романа Сущенко этапировали в колонию в Кировской области России / Фото из открытых источников

      Незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко этапировали в колонию строгого режима в Кировской области. Эта колония расположена в более чем тысяче километрах от Москвы.

      Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на дочь политзаключенного Юлию Сущенко.

      Она уточнила, что украинца этапировали в федеральное казенное учреждение "Исправительная колония №11" Федеральной службы исполнения наказаний России по Кировской области (г. Кирово-Чепецк, с. Утробино). Такую информацию Посольству Украины в Москве сообщили в ФСИН.

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      По словам дочери политзаключенного, более подробную информацию о состоянии Сущенко можно будет узнать после визита к нему консула или адвоката.

      Напомним, 12 сентября Верховный суд России признал законным вердикт Московского городского суда 12 лет заключения для Романа Сущенко.

      Кто такой Роман Сущенко?
      Украинский журналист задержан и арестован 30 сентября 2016 года в Москве. О месте пребывания Сущенко стало известно лишь через 2 дня после задержания. Журналиста обвинили в шпионаже в пользу Украины. 4 июня 2018 года Московский суд приговорил Сущенко к 12 годам колонии строгого режима, а впоследствии этот приговор признал законным Верховный суд РФ.

      Теги: Новости Украины Новости России Роман Сущенко Украинцы в плену РФ
      Источник: 24 Канал
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